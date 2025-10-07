HOYSuscripcion LR Focus

Judicialidad

Magistrado Ary Hendrik Terrones Meléndez juramenta como Juez Superior de la Segunda Sala Civil de Chiclayo

Con esta juramentación, la Corte de Lambayeque reafirma su compromiso con la continuidad y fortalecimiento de las salas superiores, garantizando un servicio de justicia eficiente y oportuno.

Será efectiva a partir del 30 de septiembre de 2025. Fuente: Difusión.
Será efectiva a partir del 30 de septiembre de 2025. Fuente: Difusión.

En un breve pero significativo acto protocolar realizado en la Sala de Reuniones de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, el señor presidente, Dr. César William Bravo Llaque, tomó el juramento de ley al magistrado Ary Hendrik Terrones Meléndez, quien asume funciones como juez superior provisional de la Segunda Sala Especializada Civil de Chiclayo.

La designación se efectuó conforme a lo dispuesto por la Resolución Administrativa N.° 1181-2025-P-CSJLA/PJ, la cual establece su incorporación a partir del 30 de septiembre de 2025.

Asimismo, dicha resolución dispone la reconformación de la Segunda Sala Especializada Civil de Chiclayo, la cual queda integrada por los magistrados: Dr. Carlos Alfonso Silva Muñoz, en calidad de presidente; Dr. Alfredo Cuipa Pinedo; y Dr. Ary Hendrik Terrones Meléndez.

Con este acto, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso con la eficiencia en la administración de justicia y la continuidad del servicio judicial en beneficio de la ciudadanía.

