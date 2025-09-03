Unidad de Flagrancia de Lambayeque logra prisión preventiva por robo agravado a médico

El hecho se registró el 28 de agosto de 2025, cuando la víctima, realizaba una operación bancaria. Fuente: Difusión.

El Tercer Juzgado de Investigación Preparatoria de Flagrancia de Lambayeque, a cargo del magistrado Hugo Fernando Santa Cruz Parco, dictó siete meses de prisión preventiva contra J. E. C. E. (28), investigado por el delito de robo agravado en agravio de la médico C. S. R. V.

El hecho ocurrió el 28 de agosto de 2025 en los exteriores del Hospital Almanzor Aguinaga Asenjo, en Chiclayo, cuando la agraviada realizaba una operación bancaria desde su celular. El imputado, junto a otro sujeto, habría interceptado a la víctima y, tras un forcejeo en el que resultó lesionada, lograron arrebatarle su equipo móvil.

Durante la fuga en una motocicleta, ambos fueron perseguidos por la propia víctima y moradores de la zona, quienes finalmente lograron reducir al conductor del vehículo, identificado como J. E. C. E.. La intervención policial se realizó con apoyo de la CPNP Campodónico, incautándose además un arma blanca y la motocicleta utilizada en el ilícito.

En audiencia, el Ministerio Público presentó los elementos de convicción que permitieron acreditar la existencia del delito y la vinculación del detenido, lo que motivó que el magistrado declare fundado el requerimiento de prisión preventiva, disponiendo su internamiento en el Establecimiento Penitenciario de Chiclayo (ex Picsi).

Con esta decisión, la Unidad de Flagrancia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque reafirma su compromiso de dar una respuesta rápida y eficaz frente a los delitos cometidos en flagrancia, garantizando justicia oportuna y fortaleciendo la seguridad ciudadana.