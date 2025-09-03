ODAJUP y Colegio de Notarios de Lambayeque articulan acciones para fortalecer la justicia de paz

La Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz (ODAJUP) de Lambayeque, en coordinación con la Oficina Distrital de Apoyo a la Justicia de Paz de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y el Colegio de Notarios de Lambayeque, sostuvo una importante reunión de trabajo orientada a fortalecer la labor de los jueces de paz en el distrito judicial.

Durante la reunión se abordaron temas vinculados a la delimitación de competencias entre los juzgados de paz con y sin función notarial, así como la necesidad de capacitar y orientar a los jueces de paz en el cumplimiento de sus funciones notariales.

El Abg. Hans Alarcón Bernal destacó que estas capacitaciones conjuntas entre la Corte y el Colegio de Notarios permitirán brindar un mejor servicio de justicia, garantizando seguridad jurídica a los usuarios y fortaleciendo el rol de los jueces de paz en sus comunidades. Asimismo, anunció que se ha acordado iniciar un ciclo de capacitaciones virtuales dirigidas a todos los jueces de paz del distrito judicial, con especial atención en las provincias de Jaén, Cutervo y San Ignacio, donde se ha identificado mayor necesidad de acompañamiento.

El encuentro se desarrolló en la sala de reuniones de la Presidencia de la Corte Superior de Justicia de Lambayeque, ubicada en el quinto piso de la sede central Manuel Huangal Naveda, contando con la participación del presidente de la CSJLA, Dr. César William Bravo Llaque; el decano del Colegio de Notarios, Dr. Jaime Cárdenas Fonseca; el vice decano, Dr. Antonio Enrique Vera Méndez; el fiscal del Colegio, Dr. Edwin Germán Abanto Montalván; así como el coordinador de la ODAJUP Lambayeque, Abg. Hans Alarcón Bernal.

Con estas acciones, la Corte Superior de Justicia de Lambayeque y el Colegio de Notarios reafirman su compromiso de trabajar de manera articulada para optimizar el servicio de justicia de paz y acercar la justicia a la población, continuando con un cronograma de capacitaciones que será anunciado próximamente.