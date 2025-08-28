➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto.
Hoy, 29 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 29 de agosto?
- Aries: No te enfrentes con personas que puedan luego atacarte por la espalda, es mejor ignorar a la competencia. Retomarás contacto con alguien que ya no llama tu atención, poco a poco te alejarás.
- Tauro: Gracias a tu habilidad lograrás llegar a un acuerdo con alguien influyente, harás una alianza exitosa. Hoy empiezas a mejorar tu relación con un familiar con el que mantenías distancia.
- Géminis: El apoyo de una persona con más experiencia te permitirá solucionar rápidamente una labor complicada. Un malentendido podría alejarte de alguien importante para ti, cuida tus palabras.
- Cáncer: Todo cambia a tu favor, llega un nuevo proyecto que te permitirá crecimiento laboral y económico. Podrías ignorar los reclamos de la persona que amas, es el momento de escuchar y reconocer.
- Leo: Podrías detectar mentiras en personas a las que confiaste asuntos importantes, buscarás aclaraciones. Sé más paciente y tolerante, esa persona solo busca llamar tu atención, no te distancies.
- Virgo: Tendrás que llegar a un acuerdo que vincula dinero, de ti depende negociar y llegar a un buen entendimiento. Alejarte de personas conflictivas te ha dado la tranquilidad que estabas buscando.
- Libra: Estarías cerca de iniciar un proyecto que te vincule en una sociedad, analiza bien las condiciones antes de aceptar. Te darás un tiempo para resolver asuntos familiares que estaban pendientes.
- Escorpio: Mantendrás la calma frente a la presión del momento, esta actitud te permitirá resolver cualquier inconveniente. Podrías cruzarte con el mal humor de un familiar, ignora sus comentarios.
- Sagitario: Libera tu mente de tantas preocupaciones, solo así podrás resolver aquello que parece complicado. Tomarás distancia de personas complicadas y fortaleces lazos con tu entorno familiar.
- Capricornio: Cuidado, no dejes labores pendientes por vincularte en nuevos proyectos, necesitas organizarte. Llega una oportunidad para reconciliarte o iniciar una relación, no pongas tantas barreras.
- Acuario: El tiempo se está agotando y aún no culminas esa actividad que debes presentar, sé más exigente. Sé prudente con lo que vayas a escuchar, alguien podría confiarte asuntos muy personales.
- Piscis: Demostrarás tu capacidad y buen desempeño a alguien encargado de supervisar tus funciones. Tienes que darle más tiempo a la persona que te gusta, su inseguridad no le permite confiar.