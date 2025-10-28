HOYSuscripcion LR Focus

¿Qué son los números kármicos? Conoce cuál es el tuyo y cómo influye en tu vida, según Rosa María Cifuentes

Rosa María Cifuentes, en el programa Astro Mood, explicó cómo calcular el número kármico, que revela la misión de vida y desafíos personales.

Rosa María Cifuentes comparte en Astro Mood qué son los números kármicos y su influencia en las personas.
Rosa María Cifuentes comparte en Astro Mood qué son los números kármicos y su influencia en las personas. | Foto: La República/difusión

La numerología ha ganado popularidad como una herramienta simbólica para comprender aspectos de la personalidad y los aprendizajes de vida. En esta disciplina, cada número representa una vibración energética que puede influir en la manera en que una persona enfrenta sus experiencias, decisiones y vínculos emocionales. Dentro de este universo, los llamados números kármicos ocupan un lugar especial, pues aluden a lecciones pendientes y procesos que el individuo debe equilibrar para evolucionar en distintos planos.

La escritora Rosa María Cifuentes abordó este tema en el programa Astro Mood, emitido el 27 de octubre, donde explicó cómo calcular el número de destino o número kármico y qué significado tiene cada dígito del 1 al 9. La especialista señaló que este valor se obtiene sumando el día, mes y año de nacimiento, reduciendo el resultado a un solo número. Según precisó, esa cifra permite identificar la misión de vida, los retos laborales y los desafíos afectivos de cada persona.

Números kármicos: conoce cómo calcularlo y qué representa, según Rosa María Cifuentes

Cifuentes explicó que cada número posee una energía particular que orienta la conducta y el propósito vital. Quienes tienen como número de destino el 1 tienden a asumir el liderazgo y la independencia, mientras que el 2 está ligado a la duda y la necesidad de equilibrio emocional. El 3 representa la comunicación y la creatividad, y el 4 destaca por la organización y la rigidez.

El 5 se relaciona con el cambio constante, los viajes y la versatilidad, en tanto que el 6 simboliza la búsqueda de armonía y la sensibilidad afectiva. El 7 remite a lo espiritual y lo introspectivo, el 8 combina el impulso empresarial con la responsabilidad emocional, y el 9 alude al aprendizaje a través de las pérdidas y la madurez emocional.

La numeróloga también mencionó los llamados números maestros: 11, 22, 33 y 44. El primero impulsa a enseñar y conectar con misiones colectivas; el segundo construye conocimiento y expansión; el tercero está asociado al cuidado y la vocación de servicio; mientras que el 44, menos frecuente, refleja una energía de lucha entre el bien y el mal, vinculada a contextos extremos.

Cómo calcular tu número kármico paso a paso, según Rosa María Cifuentes

De acuerdo con Cifuentes, el cálculo del número de destino es sencillo: se suman todos los dígitos del día, mes y año de nacimiento hasta reducirlos a una sola cifra. Por ejemplo, una persona nacida el 14 de mayo de 1990 sumaría 1+4+0+5+1+9+9+0=29, y luego 2+9=11, considerado un número maestro. Si el resultado no es un número maestro, se continúa reduciendo hasta obtener un solo dígito, entre el 1 y el 9.

