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Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 24 de abril, según Jhan Sandoval

Descubre las predicciones del horóscopo para hoy, viernes 24 de abril de 2026, de Jhan Sandoval. Conoce el futuro en amor, salud y dinero para cada signo del zodiaco.

No te pierdas las recomendaciones para cada signo, desde evitar discusiones hasta abrirse a nuevas relaciones.
No te pierdas las recomendaciones para cada signo, desde evitar discusiones hasta abrirse a nuevas relaciones. | Foto: Composición LR

¿Qué te depara en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval para este viernes 23 de abril del 2026 y descubre las predicciones más precisas en amor, salud y trabajo. Los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición la guía necesaria para afrontar con éxito esta jornada.

¿Qué dice el horóscopo del viernes 24 de abril?

  • Aries: Tienes que tomar distancia de esa persona que desea acercarse, pero con la intención de discutir y seguir removiendo heridas del pasado. Solo el tiempo le permitirá reflexionar y tomar conciencia.
  • Tauro: Una amistad que aparenta ser confiable te hará una propuesta económica que no es favorable. No te arriesgues, no es el momento. En el amor, esa persona se acerca y buscará disculparse.
  • Géminis: Una persona que se ha sentido herida por algún comportamiento tuyo no puede sacarte de su mente. Evita aclaraciones en este momento, su actitud no sería del todo conciliadora.
  • Cáncer: Tendrás una invitación de parte de alguien interesado en conocerte. Acepta la invitación, su manera de ser será encantadora y habrá mucho más química de lo que imaginas. Es tu oportunidad.
  • Leo: Tendrás que dividir tu tiempo entre varias actividades y esto podría estresarte. Date un espacio para el descanso y no te desgastes tanto. En el amor, no discutas y busca conciliar con tu pareja.
  • Virgo: Se resuelve un problema económico que te preocupaba. Ahora pondrás tu mente y energía puesta en tus proyectos laborales. En el amor, llega una nueva oportunidad sentimental. Prepárate.  
  • Libra: Estás por conocer a alguien con quien fluirá una gran química. No te precipites y evita ilusionarte de una manera precipitada. Al final del día una amistad te invitará a salir, necesitas relajarte.
  • Escorpio: Muchas personas te miran y desean acercarse a ti, pero es posible que tu mente y emociones sigan mezclados con el pasado. Cierra ciclos, es tiempo de vivir nuevas y mejores experiencias.
  • Sagitario: A pesar de tus intentos de ayudar a un superior, notarás su terquedad e incapacidad de entender razones ajenas a las suyas.  No insistas, el tiempo le permitirá ser consciente de su error.
  • Capricornio: Alguien que pretende manipularte empezará a decirte cosas negativas con tal que no tomes algunas decisiones. Aléjate de personas que no tienen buena intención contigo. Es el momento.
  • Acuario: Tendrás al frente a esa persona con la que terminaste. Aún hay sentimientos, pero también diferencias irreconciliables. No es el momento de forzar nada y deja que el tiempo lo sane todo.
  • Piscis: La sensibilidad con la que te comunicas y las constantes muestras de afecto que tienes te ayudarán a recuperar la armonía y a convencer a esa persona de retomar la relación. Día de reconciliación.
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