➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este viernes 24 de abril, según Jhan Sandoval

¿Qué te depara en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy de Jhan Sandoval para este viernes 23 de abril del 2026 y descubre las predicciones más precisas en amor, salud y trabajo. Los doce signos del zodiaco —Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis— ya tienen a su disposición la guía necesaria para afrontar con éxito esta jornada.

Aries: Tienes que tomar distancia de esa persona que desea acercarse, pero con la intención de discutir y seguir removiendo heridas del pasado. Solo el tiempo le permitirá reflexionar y tomar conciencia.

Tauro: Una amistad que aparenta ser confiable te hará una propuesta económica que no es favorable. No te arriesgues, no es el momento. En el amor, esa persona se acerca y buscará disculparse.

Géminis: Una persona que se ha sentido herida por algún comportamiento tuyo no puede sacarte de su mente. Evita aclaraciones en este momento, su actitud no sería del todo conciliadora.

Cáncer: Tendrás una invitación de parte de alguien interesado en conocerte. Acepta la invitación, su manera de ser será encantadora y habrá mucho más química de lo que imaginas. Es tu oportunidad.

Leo: Tendrás que dividir tu tiempo entre varias actividades y esto podría estresarte. Date un espacio para el descanso y no te desgastes tanto. En el amor, no discutas y busca conciliar con tu pareja.

Virgo: Se resuelve un problema económico que te preocupaba. Ahora pondrás tu mente y energía puesta en tus proyectos laborales. En el amor, llega una nueva oportunidad sentimental. Prepárate.

Libra: Estás por conocer a alguien con quien fluirá una gran química. No te precipites y evita ilusionarte de una manera precipitada. Al final del día una amistad te invitará a salir, necesitas relajarte.