Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 20 de febrero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

En el horóscopo de hoy, viernes 20 de febrero, la reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer sus predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis, con énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones sinceras, asumir retos con ingenio y abrirse a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, viernes 20 de febrero

Aries

Hoy estarás con mucha iniciativa, pero el reto será no actuar por impulso. En el trabajo, alguien podría necesitar tu liderazgo. En el amor, tu intensidad puede ser muy atractiva… siempre que también escuches. Se abren oportunidades si te atreves a dar el primer paso, pero sin atropellar a nadie. También es buen día para hacer ejercicio o liberar estrés. Respira antes de responder.

Tauro

Un día perfecto para ordenar tu vida: finanzas, casa, agenda o emociones. Puede llegar una oportunidad estable si estás atento. En pareja, necesitas seguridad; si estás soltero, podrías notar a alguien que siempre estuvo cerca. Hoy tu paciencia será tu mejor arma, sobre todo si alguien te presiona. Un gasto inesperado podría aparecer, pero lo resolverás con calma. Lo simple también es poderoso.

Géminis

Tu mente estará rápida, creativa y con ganas de hablar de todo. Ideal para reuniones, entrevistas o mensajes pendientes. En lo sentimental, evita los malentendidos: hoy todo se arregla con claridad. Podrías recibir una noticia que te emocione o te abra un camino diferente. Cuidado con prometer más de lo que realmente puedes cumplir. No des por hecho, pregunta.

Cáncer

Viernes emocional, pero positivo. Hoy podrías sentirte más sensible de lo normal, y eso te ayudará a leer entre líneas. Buen día para cuidar tu energía y decir “no” a lo que te drena. Un recuerdo o persona del pasado podría aparecer y mover emociones. En casa, te sentirás mejor si haces pequeños cambios en tu espacio. Pon límites sin culpa.

Leo

Tu carisma se nota, y hoy podrías ser el centro de atención sin intentarlo. Excelente para eventos, redes sociales, propuestas y presentaciones. En el amor, se activa una conversación que te hará sentir valorado. Tu creatividad estará fuerte: aprovéchala para mostrar tu talento o iniciar un proyecto. No ignores señales de cansancio, tu cuerpo también pide descanso. No te minimices.

Virgo

Hoy tu capacidad para resolver cosas será impresionante. Puedes avanzar mucho en temas laborales o de estudio. En el amor, tu lado exigente podría salir: recuerda que nadie es perfecto (ni tú). Un detalle que otros no ven, tú sí lo verás, y eso te hará destacar. Es un buen día para limpiar, depurar y soltar lo que ya no sirve. Relájate, no todo es control.

Libra

Un día ideal para reconectar con tu paz. Puedes tomar una decisión importante si escuchas lo que realmente quieres. En lo sentimental, hay armonía, pero solo si no te quedas callado por evitar conflicto. Alguien puede buscarte para un consejo o apoyo, y tus palabras serán clave. En el trabajo, evita postergar: hoy puedes cerrar algo importante. Tu voz también importa.

Escorpio

Este viernes te invita a mirar profundo: algo que venías evitando podría salir a la luz. Y eso no es malo: es liberador. En el trabajo, tu intuición te guía. En el amor, se vienen conversaciones intensas. No te guardes lo que sientes, pero elige bien el momento y la forma. Hoy podrías descubrir una verdad que te dará ventaja o tranquilidad. La verdad te libera.

Sagitario

Energía alegre, social y con ganas de moverte. Ideal para planes, viajes cortos o cambios de rutina. En el amor, podrías sentirte más romántico de lo habitual. Buen momento para atreverte. Hoy tu optimismo contagia, y eso puede abrirte puertas con personas nuevas. Solo cuida tu impulsividad con el dinero o los antojos. Hazlo, pero con estrategia.

Capricornio

Hoy se favorecen los logros y la productividad. Un viernes excelente para cerrar acuerdos, terminar pendientes y organizar dinero. En pareja, necesitas estabilidad; si estás soltero, alguien serio podría interesarte. Tu esfuerzo empieza a notarse y alguien podría reconocértelo. No cargues con todo tú solo: delegar también es inteligencia. No todo se logra solo: pide apoyo.

Acuario

Un día para ideas nuevas y conversaciones que te inspiran. Hoy podrías sentirte más creativo o con ganas de cambiar algo importante. En lo emocional, evita desconectarte: alguien quiere acercarse a ti. Se favorecen los cambios de look, proyectos creativos o planes diferentes. Si te llega una invitación inesperada, di que sí: puede sorprenderte. Permite que te quieran bien.

Piscis

Viernes sensible, intuitivo y espiritual. Puedes tener sueños reveladores o señales muy claras. En el amor, tu corazón está abierto, pero no te olvides de tus límites. En lo laboral, una idea creativa te favorece. Tu energía será magnética, así que cuida con quién la compartes. Hoy es perfecto para arte, música, escritura o simplemente descansar el alma. Confía, pero con los pies en la tierra.