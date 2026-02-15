➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de febrero, según Jhan Sandoval

Este domingo 15 de febrero, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 15 de febrero?

Aries: Una persona relacionada a tu ámbito laboral se comunicará contigo. Muéstrate cordial, es conveniente que fortalezcas tu red de contactos. En el amor, aunque le cueste, tu pareja se disculpará.

TE RECOMENDAMOS ¿FUNCIONAN LOS AMARRES DE AMOR? | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro: Le comentarás a una amistad toda esa frustración que sientes a nivel laboral. Los consejos de esta persona serán sabios y te guiarán por lo correcto. No te conviene actuar de manera impulsiva.

Géminis: Has querido hacer las cosas por tu cuenta y ahora, tendrás que afrontar las consecuencias de no haberte dejado ayudar. Tienes que reconocer las faltas y buscar apoyo, lo encontrarás.

Cáncer: Entre el deseo que tienes por volver a ver a esa persona y el temor que te genera caer en los mismos errores, sigues sin poder tomar una decisión. Hoy evalúa qué realmente estás sintiendo.

Leo: La falta de comunicación de parte de esa persona te está generando mucha ansiedad, pero es importante que reconozcas lo insano que sería retomar esa relación. Que las pasiones no te conduzcan.

Virgo: Tienes el coraje y la valentía para afrontar ese problema familiar. No obstante, es importante que lo hagas con calma y propiciando el buen diálogo. De lo contrario, habría más conflictos.

Libra: No estás al frente de un problema imposible de resolver, lo que tienes es incapacidad para concentrarte porque tu mente está muy negativa. Recupera la calma y verás con claridad las soluciones.

Escorpio: No sigas posponiendo ese encuentro y acepta la invitación de esa persona que insiste en volverte a ver. Ambos notarán que el amor y el deseo sigue siendo el de siempre y se reconciliarán.

Sagitario: Un familiar necesita de tu apoyo, pero estás evitando meterte en sus temas por evitar conflictos. No te conviene esa postura. Acércate y trata de escucharlo. Tus consejos le son necesarios.

Capricornio: No estás escuchando las razones de esa persona y solo estás intentando que comprenda tu punto de vista. Esta posición no te permitirá resolver los problemas que tiene tu relación.

Acuario: Aunque el comportamiento de esa persona te ha decepcionado, no puedes ser radical ni terminar abruptamente el vínculo sin haberla escuchado. Evalúa sus argumentos y toma una decisión.

Piscis: Le dedicarás la tarde del día a estudiar u ordenar proyectos que necesitas avanzar en la semana. Todo estará en orden y te sentirás muy confiado de tu capacidad. Vienes jornadas exitosas.