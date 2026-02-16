Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 16 de febrero 2026: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente dio a conocer el horóscopo de hoy, lunes 16 de febrero de 2026, haciendo énfasis en la importancia de crear espacios para conversaciones honestas, enfrentar nuevos retos con ingenio y estar abiertos a recibir buenas noticias desde entornos o personas inesperadas. Sus predicciones están dirigidas a los 12 signos del zodiaco: Acuario, Piscis, Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario y Capricornio.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal, hoy, lunes 16 de febrero

Aries

Podrías sentirte más impulsivo de lo habitual, por lo que será importante tomarte un momento para respirar antes de responder o tomar decisiones apresuradas. En el amor, hay alguien que espera una señal o un gesto claro de tu parte. En el ámbito laboral, pueden abrirse oportunidades interesantes si te animas a presentar ideas nuevas. Tu energía está elevada, pero conviene evitar choques con personas de carácter fuerte

Tauro

Será un momento ideal para concentrarte en lo práctico y avanzar en temas pendientes. Tu mente estará despejada, lo que te permitirá encontrar soluciones con mayor facilidad. En el plano sentimental, evita levantar barreras innecesarias. Además, podrías recibir una propuesta atractiva vinculada al trabajo o a asuntos económicos. No te inquietes si algo se demora más de lo esperado: la paciencia será tu mejor aliada.

Géminis

Tu creatividad estará en su punto más alto, aunque podrías distraerte con facilidad. Si estructuras bien tus actividades, lograrás avances notables. En el plano emocional, alguien podría darte una sorpresa inesperada. En el trabajo o en los estudios, un mensaje o llamada podría modificar por completo tus planes. No lo interpretes como desorden: podría tratarse de una oportunidad encubierta. Reduce la multitarea y enfócate con mayor intención en lo que realmente importa.

Cáncer

Déjate guiar por lo que percibes más allá de las palabras; tu instinto estará especialmente afinado. Si una situación no te genera confianza, evita forzarla. Es un momento propicio para expresar con claridad lo que sientes a alguien que ocupa un lugar importante en tu vida. En el entorno familiar, podrías convertirte en el puente que ayude a calmar tensiones. Recuerda que apoyar no significa sacrificar tu bienestar.

Leo

Tu energía irá en aumento y te sentirás motivado a tomar la iniciativa. En el ámbito laboral o académico, tendrás la oportunidad de destacar y demostrar tus capacidades. En el plano sentimental, procura no querer tener todo bajo control. Podrías recibir un reconocimiento o una señal clara de que estás avanzando en la dirección correcta. Además, es un buen momento para retomar ese proyecto personal que habías dejado de lado.

Virgo

Tendrás la mente clara y concentrada, lo que te permitirá planificar y poner en orden varios asuntos pendientes. Una noticia inesperada podría llevarte a replantear prioridades y ajustar tu agenda. También es un momento oportuno para prestar atención a tu salud y a tus hábitos diarios: tu cuerpo podría estar enviándote señales que no conviene ignorar.En el amor, trata de no sobreinterpretar cada palabra.

Libra

La clave será mantener el equilibrio sin caer en la indecisión. Evita quedarte en el “depende” y atrévete a tomar una postura clara. En el ámbito sentimental, una conversación pendiente podría aportar claridad y despejar dudas. En temas económicos, conviene actuar con prudencia y evitar gastos impulsivos. Además, es un buen momento para retomar hábitos que te brinden mayor estabilidad.

Escorpio

Tus emociones estarán a flor de piel, pero con una claridad que te permitirá entenderlas mejor. Es un momento propicio para dejar atrás aquello que ya no te aporta bienestar. En el trabajo, confiar en tu intuición marcará la diferencia. Podrías descubrir una verdad que cambie por completo la percepción que tienes de alguien. Evita reaccionar desde el enojo: el autocontrol será tu mayor fortaleza.

Sagitario

Podrías experimentar una sensación de inquietud y deseo de cambio, lo que convierte el momento en ideal para dar inicio a algo nuevo. Eso sí, procura no asumir compromisos que luego te resulte difícil sostener. En el terreno sentimental, podrías debatirte entre dos opciones o direcciones distintas. La buena fortuna se activa cuando te animas a salir de lo convencional y explorar alternativas diferentes.

Capricornio

Será una jornada productiva, aunque conviene no asumir más responsabilidades de las necesarias. Tu disciplina juega a tu favor, pero también es importante escuchar las señales de tu cuerpo. En el plano afectivo, alguien podría percibir cierta distancia si estás demasiado enfocado en tus pendientes. En el trabajo, podrías concretar un avance significativo, aunque parezca pequeño. Aprovecha para ordenar tus metas y así prevenir tensiones innecesarias.

Acuario

Tu mente estará especialmente activa, repleta de ideas y enfoques originales. Es un momento propicio para diseñar proyectos o tomar decisiones que requieran creatividad. En el ámbito sentimental, alguien podría sorprenderte con una propuesta que no veías venir. Si atraviesas tu temporada de cumpleaños, recibirás mayor claridad sobre aquello que deseas cerrar o dejar atrás. No temas reinventarte: las circunstancias favorecen los cambios conscientes.

Piscis

Tu sensibilidad estará especialmente afinada y te permitirá notar detalles que otros suelen pasar por alto. Será importante proteger tu energía y no asumir cargas que no te corresponden. En el plano emocional, podrías atravesar un momento de nostalgia que, a la vez, traerá sanación. En el trabajo, tu creatividad será tu mejor aliada si te animas a expresarla.