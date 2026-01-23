HOYSuscripcion LR Focus

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 23 de enero 2026: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

Este viernes 23 de enero de 2026, Mhoni Vidente revela sus predicciones, anunciando un día propicio para reflexionar, dialogar con sinceridad y dar impulso a nuevos proyectos. Entérate qué sorpresas trae el horóscopo de hoy para ti

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 23 de enero.
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 23 de enero. | Foto: Composición LR

La popular astróloga cubana Mhoni Vidente compartió este viernes 23 de enero su horóscopo de hoy, en el que reveló los mensajes y predicciones para los 12 signos del zodiaco: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. La tarotista destacó la importancia de tomar decisiones acertadas, confiar en la intuición y mantener una actitud positiva ante los cambios que se avecinan.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy, viernes 23 de enero

Aries

Hoy sentirás un impulso renovado para avanzar en asuntos laborales. Es un buen momento para proponer ideas, pero evita actuar con prisa. La paciencia será clave para no cometer errores innecesarios. En el amor, una conversación sincera aclarará dudas y fortalecerá la confianza.

Tauro

La estabilidad que buscas comienza desde adentro. Cuida tus finanzas y evita gastos innecesarios. Un consejo de alguien con experiencia puede ayudarte a ver con más claridad. En lo sentimental, alguien cercano podría sorprenderte con un gesto especial.

Géminis

Tu creatividad estará en alza durante todo el día. Aprovecha para escribir, planear o comunicarte con personas clave. Evita dispersarte en demasiadas actividades a la vez. En pareja, el diálogo será fundamental para evitar malentendidos.

Cáncer

Las emociones estarán a flor de piel y podrías sentirte más sensible de lo habitual. Dedica tiempo a tu bienestar emocional y a tu hogar. En el trabajo, confía más en tu intuición: hoy será tu mejor guía.

Leo

El protagonismo llega de manera natural y otros reconocerán tu esfuerzo. Aprovecha la visibilidad, pero mantén la humildad. En el amor, evita discusiones motivadas por el orgullo o los celos.

Virgo

Es un día ideal para organizar pendientes y cerrar ciclos que ya no aportan. Tu disciplina y atención al detalle te darán buenos resultados. En lo afectivo, escucha antes de juzgar; alguien necesita tu comprensión.

Libra

La armonía será tu objetivo principal durante la jornada. Buen momento para negociar y llegar a acuerdos. Evita posponer decisiones importantes por miedo al conflicto. En el amor, una elección consciente te acercará a la estabilidad que deseas.

Escorpio

La intensidad emocional te acompaña, pero debes canalizarla con sabiduría. En el trabajo, evita confrontaciones innecesarias o palabras impulsivas. En pareja, la pasión se renueva si dejas el pasado atrás.

Sagitario

El deseo de aventura se hace presente, aunque hoy conviene actuar con prudencia. Planifica antes de lanzarte a algo nuevo. En el amor, la sinceridad fortalecerá vínculos y evitará confusiones.

Capricornio

Tu constancia comienza a dar resultados visibles y merecidos. Es un buen día para asumir responsabilidades importantes. En lo sentimental, demuestra tus sentimientos con hechos y no solo con palabras.

Acuario

Las ideas innovadoras fluyen con facilidad y te sentirás inspirado. Es un buen momento para romper rutinas y pensar diferente. En el amor, una amistad podría transformarse en algo más profundo.

Piscis

La sensibilidad será tu mayor fortaleza hoy. Dedica tiempo a actividades creativas, espirituales o artísticas. En pareja, la empatía fortalecerá la conexión emocional.

