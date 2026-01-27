➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 27 de enero, según Jhan Sandoval

Este martes 27 de enero, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, martes 27 de enero?

Aries: Haz estado viendo por tus intereses, lo que te ha hecho obviar las necesidades de tu entorno. Un familiar necesita de apoyo y es posible que te sutilmente te lo pida. Dale la mano, lo necesita.

TE RECOMENDAMOS LECTURA DE COCA: SEÑALES, PRESAGIOS Y MENSAJES DEL MUNDO ANDINO | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro: No tienes en claro cómo resolver ese problema que se ha presentado. Hasta no contar con una estrategia adecuada será mejor evitar cualquier impulso que pueda complicar tu situación.

Géminis: Por más que ese compañero quiera imponer sus ideas no te dejes llevar por la frustración y mantén la calma. Una pelea podría afectar la buena imagen profesional que has ganado.

Cáncer: Puede estar faltándote reflexión y sobrándote algo de impulso frente a esa situación personal que estás tratando de resolver. Hoy mantén la calma e invita al diálogo, así evitarás conflictos.

Leo: Por fin terminas esa labor que te ha generando tanta tensión y complicaciones. Liberarte te permitirá descansar y atender otras cosas que habías dejado inconclusas. No te presiones y relájate.

Virgo: No culpes a ese compañero de los problemas que se están enfrentando. Hacerlo solo generaría mayores divisiones a tu alrededor. Une fuerzas y verás cómo en poco tiempo todo se resolverá.

Libra: No puedes seguir sosteniendo esa actividad laboral que no te resulta rentable. Tienes ideas en mente que al aplicarlas pueden cambiar por completo tu situación. Es el momento de arriesgarte.

Escorpio: No lo dudes e involúcrate en ese curso o taller que llama tu atención. Es una preparación necesaria que hará mucho por tu vida profesional. En el amor, no tomes tanta distancia.

Sagitario: No puedes mantenerte una tensión constante con ese familiar. Esa pelea ya ha pasado y es el momento de sanar heridas y perdonar. Has descuidado temas domésticos que debes de atender.

Capricornio: Estás por tocar ese dinero que vienes ahorrando e invertirlo en cosas que no son necesarias. Cuida lo conseguido y no actúes por impulso. En el amor, evita tensiones y busca la conciliación.

Acuario: Terminan las dudas, ahora sabes qué decisión o camino tomar a nivel laboral. Todo empieza a tener sentido y a verse mucho más claro. Es posible que planifiques un viaje o una mudanza.

Piscis: Aunque el día presente una serie de complicaciones tendrás la paciencia y la capacidad necesaria para enfrentarlo todo y resolver. En el amor, no pelees por cosas sin importancia. Sé tolerante.