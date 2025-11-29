HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 29 de noviembre, según Jhan Sandoval

Este sábado 29 de noviembre, Jhan Sandoval presenta las predicciones astrológicas para todos los signos zodiacales, tocando amor, carrera y salud. Descubre lo que el universo tiene preparado.

HORÓSCOPO DE HOY, 29 de noviembre, según Jhan Sandoval.
HORÓSCOPO DE HOY, 29 de noviembre, según Jhan Sandoval. | Foto: Composición LR.

Los astros traen este sábado 29 de noviembre nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, sábado 29 de noviembre?

  • Aries: Las dudas que tienes se irán disipando gracias a los detalles y a las atenciones que tendrá esa persona contigo. Es posible que recibas una invitación a salir de su parte. Acéptala, la pasarás muy bien.
  • Tauro: Analizarás esa propuesta sentimental que has recibido y decidirás seguir conociendo a esa persona sin apresurar ninguna situación. Te sientes bien y no es conveniente que te apresures.
  • Géminis: Algunos cambios imprevistos retrasarán los planes que tienes en mente. No obstante, lograrás tener el control de todo y podrás dirigirte hacia tus objetivos. Es posible un viaje corto o desplazamiento.
  • Cáncer: Quieres llegar a un acuerdo con una persona que no tiene la intención de escucharte. Espera otro momento y no fuerces reconciliaciones. Es posible que tengas una agenda laboral recargada.
  • Leo: Día ideal para la vida social, salir con amistades o frecuentar a esa persona que te interesa. No obstante, evita iniciar una relación amorosa si no sientes totalmente seguro de lo que estás sintiendo.
  • Virgo: No te confíes de la seguridad económica que estás logrando, es posible que te animes a realizar inversiones o compras que puedan resultar perjudiciales. No te precipites en gastos, cuida tus ingresos.
  • Libra: Ahora que esa persona te envía mensajes y se hace presente, actuarías con cierta indiferencia. Cambiará de estrategia para acercarse a ti y gracias a su insistencia cederás a la reconciliación.
  • Escorpio: No estás fluyendo de manera equilibrada en ese vínculo sentimental. Recuerda que los celos y el querer dominar no te conducirán a nada. Bríndale más seguridad a esa persona o se distanciará.
  • Sagitario: No dejes que los malos pensamientos te atrapen. Ese problema que parece insalvable tiene solución y hoy una amistad te ayudará a ver el camino. Paciencia, en poco tiempo todo se resolverá.
  • Capricornio: La persona que amas no sabe por todo lo que estás pasando y no debes de descargar con ella las frustraciones que vienes sintiendo. Evita alterarte y mantén la calma al dialogar.
  • Acuario: Una persona que no puede olvidarte volverá para intentar el recuperarte sentimentalmente, pero tú ya no sientes lo mismo y se lo harás saber. Nadie volverá a quitarte tu tranquilidad.
  • Piscis: No sigas a la espera de llamadas o mensajes que aún no llegarán. Es momento de dirigir tu atención a personas y situaciones que te hagan realmente feliz. Olvida y espera nuevas oportunidades.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 23 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 23 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Resultados de La Tinka del miércoles 26 de noviembre: consulta los números ganadores del Pozo Millonario

Real Madrid vs Olympiacos en directo: El Kaabi descuenta y busca el empata en el final del partido de Champions League

''Que José Jerí nos tome en serio'': trabajadores del INPE evalúan huelga nacional tras propuesta para eliminar la institución

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 26 de noviembre 2025: revisa las predicciones de tu signo y entérate si te espera un día afortunado

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 26 de noviembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 25 de noviembre 2025: revisa qué dice tu signo zodiacal y si tienes buena fortuna

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Juliana Oxenford: “Se bajan a Vizcarra porque saben que ni Keiko ni Porky ni Acuña ganarían frente a él”

Martín Vizcarra es condenado a 14 años de prisión por coimas en obras de Lomas de Ilo y Hospital de Moquegua

Juicio de Pedro Castillo llega a su fin: futuro de expresidente se conocería este jueves 27

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025