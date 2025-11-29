➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 29 de noviembre, según Jhan Sandoval
Este sábado 29 de noviembre, Jhan Sandoval presenta las predicciones astrológicas para todos los signos zodiacales, tocando amor, carrera y salud. Descubre lo que el universo tiene preparado.
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval
- ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de noviembre, según Jhan Sandoval
Los astros traen este sábado 29 de noviembre nuevas predicciones para todos los signos zodiacales. Jhan Sandoval revela lo que el universo depara en el amor, la carrera y la salud, guiando a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis sobre su horóscopo de hoy, indicando cuándo tomar decisiones, enfrentar desafíos o esperar nuevas oportunidades. Descubre si hoy es el momento ideal para actuar, iniciar proyectos o confiar en lo que el universo tiene preparado para ti.
PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué sorpresas trae el universo para ti este 28 de noviembre, según Jhan Sandoval
¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, sábado 29 de noviembre?
- Aries: Las dudas que tienes se irán disipando gracias a los detalles y a las atenciones que tendrá esa persona contigo. Es posible que recibas una invitación a salir de su parte. Acéptala, la pasarás muy bien.
- Tauro: Analizarás esa propuesta sentimental que has recibido y decidirás seguir conociendo a esa persona sin apresurar ninguna situación. Te sientes bien y no es conveniente que te apresures.
- Géminis: Algunos cambios imprevistos retrasarán los planes que tienes en mente. No obstante, lograrás tener el control de todo y podrás dirigirte hacia tus objetivos. Es posible un viaje corto o desplazamiento.
- Cáncer: Quieres llegar a un acuerdo con una persona que no tiene la intención de escucharte. Espera otro momento y no fuerces reconciliaciones. Es posible que tengas una agenda laboral recargada.
- Leo: Día ideal para la vida social, salir con amistades o frecuentar a esa persona que te interesa. No obstante, evita iniciar una relación amorosa si no sientes totalmente seguro de lo que estás sintiendo.
- Virgo: No te confíes de la seguridad económica que estás logrando, es posible que te animes a realizar inversiones o compras que puedan resultar perjudiciales. No te precipites en gastos, cuida tus ingresos.
- Libra: Ahora que esa persona te envía mensajes y se hace presente, actuarías con cierta indiferencia. Cambiará de estrategia para acercarse a ti y gracias a su insistencia cederás a la reconciliación.
- Escorpio: No estás fluyendo de manera equilibrada en ese vínculo sentimental. Recuerda que los celos y el querer dominar no te conducirán a nada. Bríndale más seguridad a esa persona o se distanciará.
- Sagitario: No dejes que los malos pensamientos te atrapen. Ese problema que parece insalvable tiene solución y hoy una amistad te ayudará a ver el camino. Paciencia, en poco tiempo todo se resolverá.
- Capricornio: La persona que amas no sabe por todo lo que estás pasando y no debes de descargar con ella las frustraciones que vienes sintiendo. Evita alterarte y mantén la calma al dialogar.
- Acuario: Una persona que no puede olvidarte volverá para intentar el recuperarte sentimentalmente, pero tú ya no sientes lo mismo y se lo harás saber. Nadie volverá a quitarte tu tranquilidad.
- Piscis: No sigas a la espera de llamadas o mensajes que aún no llegarán. Es momento de dirigir tu atención a personas y situaciones que te hagan realmente feliz. Olvida y espera nuevas oportunidades.