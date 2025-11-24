HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá paro de transportistas este lunes 24 de noviembre?
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: consejos y predicciones que los astros tienen para ti este 24 de noviembre, según Jhan Sandoval

Este lunes 24 de noviembre, el horóscopo de Jhan Sandoval revela predicciones para todos los signos zodiacales, ofreciendo guía en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 24 de noviembre.
Lee el horóscopo de hoy, 24 de noviembre. | Foto: La República

Este lunes 24 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. AriesTauroGéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, lunes 24 de noviembre?

  • Aries: Te estás esforzando mucho, pero no logras alcanzar tus objetivos debido al mal planteamiento que sigues. Necesitas reestructurar tu estrategia inmediatamente, luego todo avanzará.
  • Tauro: Alguien que admiras te motivará a seguir adelante. Gracias al apoyo de esta persona sabrás encaminarte y lograr todo lo que tienes en mente. Estás próximo a realizar un viaje, será positivo.
  • Géminis: Tienes deseos de realizar un nuevo proyecto, pero el temor a equivocarte está paralizándote. Necesitas recuperar la fe en ti mismo y en tus talentos, solo así alcanzarás tus metas.  
  • Cáncer: Conseguirás, a través de una amistad, el capital para iniciar esa inversión que tanto deseabas. En poco tiempo verás los frutos. En el amor, no temas y acércate a esa persona, no te rechazará.
  • Leo: Surgen temas económicos imprevistos que comprometerían tus finanzas. Gracias a la calma con la que afrontarás esta situación, sabrás resolverlo sin contratiempos. Solo evita más gastos o deudas. 
  • Virgo: Ya no podrás evadir más esa conversación donde se discutirá sobre un tema de dinero, posiblemente alguna devolución de capitales. Podrás negociar a tu favor y esto te brindará tranquilidad.
  • Libra: Una persona que tiende a ser más impositiva intentará responsabilizarte de una serie de errores que se cometieron en una gestión laboral. Su proceder no te parecerá justo y lo expresarás.
  • Escorpio: Algo te dice que tu proceder no ha sido el correcto frente a esa persona que te interesa. Te costará tomar la decisión, pero finalmente te acercarás para expresarle todo lo que sientes.
  • Sagitario: Recibirás una comunicación inesperada que cambiaría tu agenda. Hoy tendrás que desplazarte para resolver imprevistos y complicaciones. Gracias a tu paciencia todo estará bajo control.
  • Capricornio: No traigas a tu mente ese recuerdo que ha sido negativo. El no poder olvidar estaría amargando tu alma y llenándote de resentimientos. De ti depende que tu vida sentimental sea saludable. 
  • Acuario: Aunque te habías mostrado inflexible, un compañero que se caracteriza por su carisma y buen trato, se convencerá de sus ideas y gracias a ella resolverás todo lo que complicaba tu labor.
  • Piscis: Alguien que ha estado observando tu proceder te llamará la atención y te hará reflexionar en errores que cometías y no habías considerado. Llega un tiempo de análisis que te permitirá madurar. 
