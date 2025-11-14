HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de noviembre, según Jhan Sandoval

Este viernes 14 de noviembre, Jhan Sandoval presenta su horóscopo con predicciones importantes sobre amor, salud y trabajo para los 12 signos zodiacales, brindando recomendaciones específicas que pueden influir tanto en la vida personal como profesional de cada persona.



HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de noviembre.
HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de noviembre. | Foto: La República

Este viernes 14 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. AriesTauro, GéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de noviembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 14 de noviembre?

Aries

Tienes muchas cosas en agenda y sientes que no puedes manejarlo todo. Necesitas delegar actividades para que puedas recuperar la calma y la organización. En el amor, vuelve la pasión. 

TE RECOMENDAMOS

LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Conversarás con un experto en el tema que te interesa resolver. Hoy recibirás muy buen asesoramiento. En lo personal, no te quedes con ese dolor y busca a esa persona, necesitas reconciliarte.

Géminis

Una persona que te aprecia y con la que trabajaste en el pasado te propondrá realizar juntos un proyecto comercial que será muy exitoso. En el amor, no retomes nada si no estás seguro. 

Cáncer

Tus ideas serán claras y tu ejecución inmediata. Lograrás avanzar con muchas cosas que estaban pendientes. Solo evita presionar al entorno. En el amor, trata de no criticar y sé más conciliador.

Leo

No es tiempo de gastar o realizar compras que no son necesarias. Estás recuperándote de malos momentos y aún debes de esperar. En el amor, llega una nueva oportunidad para volverte a enamorar. 

Virgo

No pierdas la paciencia. El estrés laboral te haría tomar como muy importantes asuntos que no son trascendentes. Hoy haz el esfuerzo de no perder el buen humor y sigue manteniendo la constancia. 

Libra

No permitas que otras personas te sigan recargando de trabajo. Es mucho lo que tienes que hacer y si sumas más responsabilidades podrías colapsar. Pon un límite y lograrás avanzar sin problemas. 

Escorpio

Ese problema familiar que te preocupa se resolverá en poco tiempo. Lo realmente importante es tu estado emocional frente a esta situación. No te desbordes ni permitas que nada te afecte. 

Sagitario

Tienes una gran energía y muchos deseos de realizar un viaje o de comenzar una capacitación profesional. Te irá muy bien. En el amor, necesitas recuperar la confianza en tu pareja. 

Capricornio

Luego de tanto esfuerzo comienzas a ver la cosecha de tu esfuerzo. Será un día positivo, lleno de buenas noticias laborales y económicas. En el amor, vuelve la armonía a tu relación. 

Acuario

Llevarás a la práctica ese planteamiento estratégico para resolver una problemática que se ha presentado y acertarás, muchas personas lo reconocerán. En el amor, no te alejes sin dar explicaciones. 

Piscis

No dejes para mañana lo que puedes avanzar hoy. El descuido podría generar problemas ya que estás a pocos días de entregar ese trabajo encomendado. Sigue esforzándote y no te distraigas. 

Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
HORÓSCOPO DE HOY, 13 de mayo 2024: revisa aquí las precisas predicciones GRATIS, según tu signo

HORÓSCOPO DE HOY, 13 de mayo 2024: revisa aquí las precisas predicciones GRATIS, según tu signo

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Capturan a alias ‘El Jorobado Deivi’, presunto cabecilla de ‘Los Compadres’, en Argentina: vinculado a sicariato y extorsiones en Trujillo

Intentan exorcizar a policía en pleno operativo en Trujillo: agentes acudieron a detener a hombre por extorsión

Metropolitano reabre estaciones en el Centro de Lima tras cierre temporal por paro nacional del Sutep

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de noviembre, según Jhan Sandoval

Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 13 de noviembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 12 de noviembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

¿Qué es Generación Z en Perú? Los jóvenes que toman protagonismo político en marchas

Extrabajador del Congreso que usó cámara en mitin blinda a Keiko Fujimori y Fuerza Popular: "Un error involuntario"

Paolo Tizón: "Me parece un fenómeno cultural que 'Vino la noche' y 'Chavín de Huantar' coincidan en la cartelera"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025