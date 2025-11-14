➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de noviembre, según Jhan Sandoval

HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de noviembre. | Foto: La República

HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de noviembre. | Foto: La República

Este viernes 14 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 14 de noviembre?

Aries

Tienes muchas cosas en agenda y sientes que no puedes manejarlo todo. Necesitas delegar actividades para que puedas recuperar la calma y la organización. En el amor, vuelve la pasión.

TE RECOMENDAMOS LAS SEÑALES QUE TU ÁNGEL TE ENVÍA CADA DÍA CON SORALLA DE LOS ÁNGELES | ASTROMOOD CON JHAN SANDOVAL

Tauro

Conversarás con un experto en el tema que te interesa resolver. Hoy recibirás muy buen asesoramiento. En lo personal, no te quedes con ese dolor y busca a esa persona, necesitas reconciliarte.

Géminis

Una persona que te aprecia y con la que trabajaste en el pasado te propondrá realizar juntos un proyecto comercial que será muy exitoso. En el amor, no retomes nada si no estás seguro.

Cáncer

Tus ideas serán claras y tu ejecución inmediata. Lograrás avanzar con muchas cosas que estaban pendientes. Solo evita presionar al entorno. En el amor, trata de no criticar y sé más conciliador.

Leo

No es tiempo de gastar o realizar compras que no son necesarias. Estás recuperándote de malos momentos y aún debes de esperar. En el amor, llega una nueva oportunidad para volverte a enamorar.

Virgo

No pierdas la paciencia. El estrés laboral te haría tomar como muy importantes asuntos que no son trascendentes. Hoy haz el esfuerzo de no perder el buen humor y sigue manteniendo la constancia.

Libra

No permitas que otras personas te sigan recargando de trabajo. Es mucho lo que tienes que hacer y si sumas más responsabilidades podrías colapsar. Pon un límite y lograrás avanzar sin problemas.

Escorpio

Ese problema familiar que te preocupa se resolverá en poco tiempo. Lo realmente importante es tu estado emocional frente a esta situación. No te desbordes ni permitas que nada te afecte.

Sagitario

Tienes una gran energía y muchos deseos de realizar un viaje o de comenzar una capacitación profesional. Te irá muy bien. En el amor, necesitas recuperar la confianza en tu pareja.

Capricornio

Luego de tanto esfuerzo comienzas a ver la cosecha de tu esfuerzo. Será un día positivo, lleno de buenas noticias laborales y económicas. En el amor, vuelve la armonía a tu relación.

Acuario

Llevarás a la práctica ese planteamiento estratégico para resolver una problemática que se ha presentado y acertarás, muchas personas lo reconocerán. En el amor, no te alejes sin dar explicaciones.

Piscis

No dejes para mañana lo que puedes avanzar hoy. El descuido podría generar problemas ya que estás a pocos días de entregar ese trabajo encomendado. Sigue esforzándote y no te distraigas.