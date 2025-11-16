➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de noviembre, según Jhan Sandoval

HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de noviembre. | Foto: Composición LR.

HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de noviembre. | Foto: Composición LR.

Este domingo 16 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

¿Qué dice el horóscopo de Jhan Sandoval hoy, 16 de noviembre?

Aries

A pesar del buen momento que pasas con esa persona, no dejará de reclamar sobre aquellas faltas que habías cometido. Es el momento de pedir disculpas, luego todo fluirá armónicamente.

TE RECOMENDAMOS ¿QUÉ NOS ESPERA PARA EL FIN DE SEMANA? JHAN SANDOVAL Y RUFUTURO RESPONDEN | ASTROMOOD

Tauro

Notarás a un familiar inmerso en compromisos que no puede resolver. Le brindarás orientación y gracias a tu sentido del orden, logrará organizarse y avanzar todo aquello que lo complicaba.

Géminis

Tu sentido del humor y el cariño que le brindes a esa persona, serán las armas con las que triunfarás sobre esa actitud inflexible y rígida que ha mostrado últimamente, sería un día armonioso.

Cáncer

Recibes noticias de alguien que se había distanciado, a pesar de la frialdad con la que reacciones, luego te dejarás llevar por tus sentimientos. Aclara las diferencias y evitarás repetir situaciones.

Leo

Es posible que alguien cercano se sienta incómodo con tus decisiones de posponer actividades para descansar. No te dejes llevar por la intolerancia, controla tu carácter y todo se resolverá.

Virgo

Las diferencias que has tenido con esa persona han sido por asuntos intrascendentes y las consecuencias las notarás en su falta de apoyo y desinterés; es el momento de acercarte y conciliar.

Libra

Luego de tanto esfuerzo, lograrás culminar exitosamente algunas responsabilidades que resultaron muy limitantes. Hoy todo volverá a fluir, tu mente estará más despejada y podrás descansar.

Escorpio

No te confíes de esos resultados, en apariencia positivos, y fíjate en detalles antes de dar por culminada esa labor. Es posible que encuentres algunos errores que estarías pasando por alto.

Sagitario

Tienes que ser más tolerante con esa persona que sabes, actúa con cierta rebeldía para llamar tu atención. Acércate, busca espacios para dialogar y entenderás su actitud, luego congeniarán.

Capricornio

Una amistad hablará contigo, sus palabras te ayudarán a salir de estado de nostalgia y apatía que últimamente te había acompañado. Volverá tu energía y el deseo por seguir avanzando.

Acuario

Tienes deseos de hablar con esa persona y reconciliarte, pero el orgullo te impide dar los pasos indicados. No pierdas tiempo, acércate y comprobarás que la otra parte también te extraña.

Piscis

Tu mente estará enfocada en mejorar los resultados económicos de tus proyectos. Hoy tendrás ideas ingeniosas y formularás un proyecto que te permitirá repuntar de una manera exitosa.