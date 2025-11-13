HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionArde TroyaFuerte y Claro
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre
Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     Sutep anuncia paro este 13 de noviembre     
Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 13 de noviembre, según Jhan Sandoval

Este jueves 13 de noviembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones astrológicas clave sobre amor, trabajo y salud para los 12 signos zodiacales. Descubre las recomendaciones específicas para cada signo y cómo pueden influir en tu vida personal y profesional.

Lee el horóscopo de hoy, 13 de noviembre.
Lee el horóscopo de hoy, 13 de noviembre. | Foto: La República

Este jueves 13 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. AriesTauro, GéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de noviembre, según Jhan Sandoval

lr.pe

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 13 de noviembre?

  • Aries: Podrás negociar las condiciones que no te beneficiaban de esa propuesta laboral, no obstante, aún te sientes inseguro y decidirás analizarlo por un tiempo más. No lo dilates tanto y arriésgate. 
  • Tauro: Un tema personal te tiene desmotivado y esta energía estaría resonando en otros ámbitos de tu vida, como el profesional. Recupera la calma y equilibra tus emociones. Todo se resolverá.
  • Géminis: Las pérdidas que has tenido y el miedo a que se repitan no te permiten tomar una decisión respecto a tu futuro. Supera el pasado y concreta ese viaje o proyecto que tienes en mente.
  • Cáncer: Los cambios que estás experimentando, aunque radicales, serán positivos. Entras en una etapa de crecimiento y brillo profesional. Solo confía en ti mismo, la inseguridad no debe limitarte. 
  • Leo: No hables de tus logros o expongas abiertamente tus planes con el entorno que hoy te rodee. Podrías despertar la envidia o el interés de personas aprovechadas. Prudencia y discreción. 
  • Virgo: Tendrás que asumir un nuevo reto. Te sentirás muy capaz de conseguir las metas propuestas y así será. Llega un período de triunfos. En el amor, no te dejes seducir, controla tus impulsos.
  • Libra: Luego de un período de pérdidas y retrasos todo empieza a girar a tu favor. Llega una oportunidad laboral que te permitirá un crecimiento seguro y estable. No lo dudes y acepta la oferta.
  • Escorpio: El recelo y la desconfianza no te permiten confiar en esa inversión que resultaría muy positiva si la realizaras. En el amor, a pesar de la inseguridad, esa persona se acercará nuevamente.
  • Sagitario: Ser cortante e inflexible solo ha traído complicaciones con tu entorno laboral. Recapacita y muéstrate cordial si deseas contar con el apoyo necesario para la concreción de tus objetivos. 
  • Capricornio: Algunas personas con las que desarrollabas actividad laboral ya no te acompañan y esto te quita motivación. No pierdas los ánimos y adáptate a este período de cambios, te favorecerá. 
  • Acuario: Has perfeccionado tus técnicas y ahora desarrollas tu labor más eficiencia. Esto te motivará a buscar nuevos retos profesionales. En poco tiempo se presentarán ofertas muy favorables.
  • Piscis: Recuperas la estabilidad económica que habías perdido, pero es posible que te confíes de este balance para volver a tener gastos innecesarios. Contrólate, de ti depende mantener tu seguridad.
Notas relacionadas
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 13 de noviembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 13 de noviembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

LEER MÁS
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de noviembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de noviembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 47.90
Comprar
ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

La Bistecca

ALMUERZO O CENA BUFFET + Postre + 1 Ice tea de Hierba luisa en sus 4 LOCALES

PRECIO

S/ 85.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

Perulandia

PERULANDIA: 1 Entrada +Vale de 30 soles + bosque encantado + piscinas + Perusaurus en Huachipa

PRECIO

S/ 37.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Bus de la 50 arrolla a adulto mayor de 89 años y se da a la fuga en Barrios Altos: cámaras captaron el accidente

Petroperú alista venta de 55 inmuebles: adjudican servicio de tasación de propiedades prescindibles

Peruana que ganó los S/45 millones de La Tinka revela que compró su boleto minutos antes del sorteo: "Combiné fechas con números al azar"

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de noviembre, según Jhan Sandoval

Horóscopo de Mhoni Vidente HOY, 12 de noviembre 2025: mira qué dicen los astros sobre tu destino y si el día traerá sorpresas afortunadas

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de noviembre, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Elecciones en Nueva York 2025: Zohran Mamdani gana la alcaldía y triunfo le da un fuerte golpe a la era Trump

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Política

Tomás Gálvez ignora carta de Delia Espinoza: esperará la resolución de la JNJ que la repone al cargo de fiscal de Nación

Demolición fiscal: Carlincatura expone mecanismos para buscar desarticular equipos especiales en el Ministerio Público

Oxenford sobre demora en reponer a Delia Espinoza como fiscal de la Nación: "JNJ no puede hacer lo que se le da la gana"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025