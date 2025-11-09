➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de noviembre, según Jhan Sandoval

HOYSuscripcion LR Focus

El tarotista Jhan Sandoval presenta su horóscopo de hoy, 9 de noviembre, con predicciones para cada signo zodiacal, revelando qué les espera en aspectos como el amor, el trabajo y la salud.

Este domingo 9 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, brindando orientación en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, enfrentar nuevos desafíos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti. La guía del tarotista peruano ofrece claridad para tomar decisiones informadas y prepararte para lo que vendrá, ayudándote a navegar los retos y las oportunidades del día.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 9 de noviembre?

  • Aries: No desgastes tu energía alterándote y concéntrate en resolver esos asuntos familiares que últimamente te han estado preocupando. La prudencia y la paciencia te sacará de cualquier apuro.
  • Tauro: Posiblemente, no seas consciente que algunas de tus actitudes o comentarios han generado resentimientos a tu alrededor. Si reflexionas encontrarás el error y podrás cambiar las circunstancias.
  • Géminis: Tienes necesidad de expresar lo que sientes. Guardar silencio solo te lleva a contener emociones y dudas. Hoy podrás contar con el consejo de una amistad, sus palabras te devolverán la calma.
  • Cáncer: No debes de tomar como ataque los comentarios que te haga un familiar. Su intención es que recapacites en situaciones que quizá no has reflexionado. Contrólate y medita en sus palabras.
  • Leo: Una agradable conversación podría tornarse tensa si insistes en tocar temas que ya están zanjados. No le des libre salida a los celos y a la desconfianza. Depende de ti la estabilidad de tus vínculos.
  • Virgo: Un ambiente armonioso mejora tus ánimos. Te mostrarás más tolerante y un familiar aprovechará tu cambio para acercarse y limar las asperezas que los habías separado. No pongas barreras. 
  • Libra: Hablarás de tus sentimientos y la otra parte se mostrará muy receptiva. Es un día ideal para reconciliaciones, fortalecer compromisos o iniciar alguna conquista amorosa. Aprovecha la energía.
  • Escorpio: Antes de juzgar a esa persona evalúa si estás en la postura, ya que los errores han sido de ambas partes. Sé más flexible, puesto que tu actitud solo traería la misma inestabilidad de siempre.
  • Sagitario: Un ser querido percibirá tu preocupación e influirá sutilmente en tu estado de ánimo. Hoy comprobarás que no todo tiene el tinte negativo que estabas imaginando y recuperarás la calma.
  • Capricornio: Has descuidado algunos asuntos y hoy sentirás que no tienes el manejo de ellos. Tienes que recuperar tu persistencia y compromiso, será la única manera que recuperes el control.
  • Acuario: A pesar de la intolerancia que muestra esa persona, en el fondo desea aclarar los problemas y recuperar la buena relación. Si mantienes la calma, copiará tu ejemplo y podrán conciliar.
  • Piscis: Eres más consciente de los errores que te hicieron perder oportunidades. Continuarás reflexionando y te plantearás proyectos que, basados en toda tu experiencia, se concretarán con éxito.
