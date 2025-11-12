➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de noviembre, según Jhan Sandoval
Este miércoles 12 de noviembre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones astrológicas clave sobre amor, trabajo y salud para los 12 signos zodiacales.
Este miércoles 12 de noviembre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 12 de noviembre?
- Aries: No habría conformidad de parte de tus superiores respecto a esa labor que te encomendaron. Estarás obligado a realizar una serie de correcciones. Todo culminará de manera satisfactoria.
- Tauro: Recibirás una noticia que te sacará por completo de esa tristeza que te embargaba. Recuperas el buen ánimo y el deseo por trabajar en equipo. Hoy agilizarás todo lo que tenías pendiente.
- Géminis: En su intento por llamar tu atención, esa persona diría cosas que podrían irritarte, generando un ambiente de mayor tensión. No propicies conflictos y busca la manera de conciliar.
- Cáncer: Una amistad se comunicará contigo para hablarte de una oferta laboral o de negocio que resultará beneficiosa. No te limites por inseguridad y acepta la propuesta. Te permitirá crecer.
- Leo: Tendrás el equipo correcto y las herramientas necesarias para concretar el proyecto que tienes en mente. No obstante, deberás de luchar con muchos obstáculos para lograr el objetivo. Esfuérzate.
- Virgo: Hazle caso a esas percepciones que llegan a tu mente y dirígete a los terrenos profesionales que llaman tu atención. Lo nuevo traerá crecimiento económico y sostenimiento laboral.
- Libra: Llegan noticias del extranjero. Posiblemente, una propuesta para realizar un viaje que será muy conveniente. En el amor, alguien que llama tu atención te buscará y no podrás resistirte, te dejarás llevar.
- Escorpio: Tendrás que reunirte con todo tu equipo laboral para llegar a un consenso sobre la agenda laboral y también sobre presupuestos. Trata de no imponer tu voluntad y trabaja en armonía.
- Sagitario: Tienes miedo que esa persona vuelva a fallarte como lo hizo en el pasado. Esto te pone en una constante tensión que no te permite confiar en ninguna de sus acciones. No conviene esta actitud.
- Capricornio: Aunque para muchas personas tu actitud pudo ser radical, alejarte de esa persona conflictiva fue tu mejor decisión. En adelante, volverás a vivir con la armonía y tranquilidad que necesitabas.
- Acuario: No sigas criticando a ese compañero de trabajo que sabe, ha cometido un error. Tus constantes juicios no le permiten confiar en su capacidad. No lo fiscalices y bríndale mayor confianza.
- Piscis: Tienes curiosidad por conocer más a esa persona que ha demostrado capacidad y experiencia. Te ganarás su amistad y gracias a su apoyo conocerás más de las materias que te interesan.