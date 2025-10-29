HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 30 de octubre, según Jhan Sandoval

Este 30 de octubre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 30 de octubre.
Lee el horóscopo de hoy, 30 de octubre. | Foto: La República

Este jueves 30 de octubre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. AriesTauro, GéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 30 de octubre?

  • Aries: Trabajarás con una persona muy disciplinada. Tienes que exigirte al máximo para que puedan avanzar y tener éxito en la gestión. En el amor, tu pareja empieza a ceder. Día de reconciliación.
  • Tauro: Cuidado con robos o pérdidas, no te confíes de ninguna transacción financiera. Todo supervísalo al detalle. En el amor, decir las cosas sin pensarlas podría traer conflicto. Mantén la calma.
  • Géminis: Has descuidado muchos asuntos domésticos o familiares. Hoy le darás todo el tiempo necesario a los tuyos, especialmente te dedicarás a atender asuntos ligados a niños o adultos mayores.
  • Cáncer: No presiones tanto a esa persona. Forzarla a reconocer errores que considera no ha tenido podría traer conflictos que compliquen más la situación. Espera, el tiempo la hará recapacitar.
  • Leo: Tienes que ir diciendo lo que te incomoda y no reprimir todo lo que sientes. Hacerlo te llevaría a acumular emociones negativas que luego te lleven a estallar. Exprésate y no te contengas.
  • Virgo: Llegan a ti nuevas oportunidades laborales. Estás cerca de un gran cambio, pero no te precipites y evalúa bien el escenario antes de aceptar. En el amor, la rutina se está asomando, aléjala. 
  • Libra: Tu experiencia será reconocida por tu equipo laboral. Ha llegado el momento de hablar de ascensos o aumentos salariales. En el amor, dale tiempo a esa persona, siente que estás alejándote.
  • Escorpio: No te adelantes ni hagas propuestas de sociedades cuando no estás seguro de comenzar nada aún. En el amor, buscarás a esa persona para disculparte. No te precipites y espera.
  • Sagitario: Alguien podría reclamarte por abonos o pagos de dinero y deberás de mostrar evidencias que demuestren transparencia. En lo sentimental, olvida esas escenas y aprende a personar.
  • Capricornio: Tienes en mente proyectos importantes que lograrás concretar si te mantienes perseverante. Ahora dominas más tus emociones y tu pareja sentirá el cambio. Tu relación se fortalecerá. 
  • Acuario: Te propondrán retomar proyectos que habías abandonado en el pasado. Ahora cuentas con más experiencias y herramientas para conducirlos con éxito. En el amor, día de unión y reconciliación.
  • Piscis: Te sientes entusiasmado y con deseos de emprender nuevas ideas. No te precipites y controla tu emoción. Es posible que el optimismo no te permita ver los riesgos que lo nuevo implica.
