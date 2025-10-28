HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 29 de octubre, según Jhan Sandoval

Este 29 de octubre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 29 de octubre.
Lee el horóscopo de hoy, 29 de octubre.

Este miércoles 29 de octubre, el horóscopo de Jhan Sandoval presenta nuevas predicciones para los doce signos del zodiaco, brindando orientación en temas relacionados con el amor, la salud y el ámbito laboral. AriesTauro, GéminisCáncerLeoVirgoLibraEscorpioSagitarioCapricornioAcuario y Piscis podrán descubrir lo que les depara el destino. Es la ocasión para saber si conviene tomar decisiones clave, enfrentar nuevos desafíos o aguardar con calma las oportunidades que el universo tiene reservadas.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, miércoles 29 de octubre?

Aries

Una buena noticia respecto a un tema de dinero cambiará ese estado de apatía y pesimismo que te acompañaba. En el amor, controla tus celos y muestra más confianza a tu pareja.

Tauro

Tienes que mostrar más tolerancia y empatía con algunas personas que te rodean, especialmente en el ámbito laboral. En lo sentimental, se superan los conflictos, vuelve la armonía.

Géminis:

Una persona que te aprecia se enterará del mal momento que estás viviendo y hará todo lo posible por ayudarte. Su apoyo será indispensable para que puedas encontrar salidas inteligentes.

Cáncer

Estarías evaluando con cierto pesimismo esa oferta laboral que se ha presentado, lo que podría llevarte a descartarla. No le tengas temor al cambio, es el momento de arriesgarte y seguir creciendo.

Leo:

Una gestión laboral o documentaria te relacionaría con una persona de mal carácter, lo que podría incomodarte si no manejas la inteligencia emocional. Mantén la diplomacia y habrá entendimiento.

Virgo

Unirás fuerzas con un equipo de personas. Gracias a este apoyo llegarás rápidamente a tus objetivos. Es posible que recibas un dinero y realices varios pagos pendientes. Adminístralo bien.

Libra

No te dejes llevar por chismes o habladurías que escuches a tu alrededor. Solo una actitud inteligente y reflexiva te conducirá por el camino adecuado. Llega una oferta laboral muy conveniente.

Escorpio

No enfrentes con tanto temor los nuevos retos que se han puesto al frente. Si dejas el lado emocional y actúas de forma estratégica lograrás resolver todo lo que se ha presentado. Tú puedes.

Sagitario

Has iniciado una nueva historia sentimental, pero la desconfianza y los celos estarían haciendo que lo experimentes desde lo complejo o pasional. Reflexiona en tu actitud y trata de cambiar.

Capricornio

Estás por realizar alguna inversión o compra que sería exagerada o innecesaria. Sé más equilibrado en tus gastos. En lo sentimental, olvida escenas dolorosas y mira nuevas posibilidades.

Acuario

Los resultados de esa gestión laboral no eran los esperados. Guardar silencio no será lo correcto, puesto que tus compañeros necesitan saber dónde está el error que se ha cometido. Comunica.

Piscis

Ya has superado ese mal momento emocional, pero lo sigues recordando con cierta pena y esto no te hace bien. Hoy una amistad hablará contigo; sus palabras, aunque duras, te harán recapacitar.

