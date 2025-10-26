➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 27 de octubre, según Jhan Sandoval

Este lunes 27 de octubre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Conoce si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

Aries

No te conviene posponer actividades, tienes que estar alerta para resolver imprevistos, no te permitas más demoras. En el amor, si actúas impulsivamente la persona que mas podría distanciarse.

Tauro

Se están bloqueando proyectos que te habían generado expectativa, no pierdas la firmeza y sigue luchando. Sacrificarás tu tiempo personal para resolver asuntos domésticos importantes.

Géminis

Si quieres mejorar tu relación con el entorno laboral sé más cercano y establece lazos más estrechos. En lo familiar, te darás un tiempo para visitar a tus seres queridos. La pasarás muy bien.

Cáncer

Estás dudando en vincularte en nuevos proyectos por temor al fracaso; aleja los temores y arriésgate. En el amor, una de las partes presiona en exceso. Cuidado, es posible un distanciamiento.

Leo

Podrías embarcarte en algo sin estar completamente seguro, es necesario paralizar tus proyectos y seguir evaluando. En lo personal, tus comentarios podrían herir a alguien que aprecias.

Virgo

Te estas alejando de los pactos que acordaste para ejercer tu voluntad, esta actitud sería perjudicial, cuidado. En el amor, algo te está incomodando y no debes de reprimirlo. Momento para expresar.

Libra

Empiezas a reparar todo lo que parecía perderse a raíz de pleitos y malos entendidos, vuelve la tranquilidad. En el amor, luego de tantas dudas esa persona buscará formalizar la relación.

Escorpio

Recibirás apoyo frente a una actividad desgastante y difícil de manejar, lograrás avanzar. En lo familiar, cuidado, aquello que te haría perder la paciencia no tiene tanta trascendencia.

Sagitario

Cuidado, llegarías a un acuerdo con alguien que, en lo concreto, no cumpliría con su palabra. En lo familiar, alguien desea pasar más tiempo contigo. Dale un espacio a los que más amas.

Capricornio

Podrías esperar apoyo de alguien que no muestra mucha voluntad; busca otras alternativas. Algo cambia tu estado emocional, vuelve la alegría y el deseo por unirte con tus seres queridos.

Acuario

Una persona influyente y que tiene aprecio por ti te ayudará a concretar los objetivos que tienes en mente. En el amor, esa persona será más expresiva que nunca. Habrá entrega y pasión.

Piscis

Gracias a tu ingenio y capacidad para convencer, lograrás cerrar un acuerdo o sociedad muy favorable. En el amor, sientes mucho por esa persona, pero tienes temor a expresarlo. Reflexiona.