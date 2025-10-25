HOYSuscripcion LR Focus

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 26 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Mhoni Vidente revela sus predicciones para este domingo 26 de octubre de 2025, resaltando un día ideal para comenzar diálogos profundos y emprender iniciativas con enorme potencial transformador.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 26 de octubre.
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 26 de octubre. | Foto: Composición LR.

La reconocida astróloga cubana Mhoni Vidente difundió el horóscopo de hoy, domingo 26 de octubre de 2025, insistiendo en la importancia de generar espacios para conversaciones genuinas, enfrentar retos creativos y mantenerse abiertos a noticias favorables que podrían llegar de individuos o lugares inesperados.

A causa de los recientes cambios energéticos, la vidente enfatizó que este día constituye una oportunidad clave para tomar decisiones que influirán tanto en lo laboral como en lo personal. Además, aconsejó soltar pesos emocionales, confiar en la intuición y mantener una actitud optimista, un mensaje que resuena con miles de sus seguidores en América Latina, sobre todo en México y en zonas de Estados Unidos como Nueva York, Texas y Arizona.

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal hoy domingo 26 de octubre

  • Aries: Este fin de semana podrías sentirte algo irritable, así que mantén la calma y evita hablar de más. Controla los impulsos y cuida lo que compartes, especialmente en momentos de confianza. 
  • Tauro: Los trámites y asuntos pendientes comienzan a resolverse, aunque el proceso puede ser estresante. No te desesperes, todo se acomodará a su debido tiempo. La verdad, como siempre, termina saliendo a la luz. 
  • Géminis: Tu actitud positiva será tu mejor aliada esta semana. No permitas que comentarios o rumores te afecten. Si tienes pareja, evita sacar conclusiones precipitadas sin tener pruebas. 
  • Cáncer: Deja atrás las penas del pasado. Se acercan nuevas oportunidades en el amor, pero primero necesitas sanar y abrir espacio en tu corazón. No permitas que otros se involucren demasiado en tu vida emocional.
  • Leo: Comprenderás que no todo lo que parece valioso realmente lo es. Alguien del pasado podría reaparecer, pero solo para recordarte por qué algunas historias deben quedarse cerradas.
  • Virgo: Tu naturaleza analítica te será útil, pero no te fíes solo de las apariencias. Una persona del pasado podría volver con promesas y encanto, pero antes de confiar, asegúrate de que sus intenciones sean sinceras. 
  • Libra: Tu deseo de agradar a todos podría ponerte en aprietos. En el trabajo, mantente alerta, ya que podrías recibir más carga de la esperada. Aprende a poner límites sin sentir culpa. 
  • Escorpión: Es momento de cerrar etapas. Aunque duela, aceptar el final de ciertas historias te permitirá enfocarte en lo que realmente te motiva. No inviertas energía en lo que ya no avanza. 
  • Sagitario: Te sentirás inquieto, con deseos de cambiarlo todo y al mismo tiempo de quedarte donde estás. Podrían aparecer amores pasajeros que te dejen experiencias valiosas y lecciones que recordarás.
  • Capricornio: La suerte empieza a sonreírte. Aunque algunos planes cambien de forma inesperada, los resultados serán mejores de lo que imaginabas. Mantén la fe en tus proyectos. 
  • Acuario: La paciencia será tu mejor aliada. Si surgen conflictos con tu pareja o personas cercanas, evita reaccionar impulsivamente. A veces, el silencio y la calma son las mejores respuestas. 
  • Piscis: Se aproximan días de armonía familiar, llenos de cariño y emociones sinceras. Aprecia a tus seres queridos; aunque a veces te saquen de quicio, son tu mayor fuente de apoyo y amor. 
