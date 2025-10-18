HOYSuscripcion LR Focus

¿Habrá toque de queda tras anuncio de declaratoria de emergencia en Lima?
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 18 de octubre, según Jhan Sandoval

Este 18 de octubre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Este sábado 18 de octubre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de octubre, según Jhan Sandoval

¿Qué dice el horóscopo de hoy, sábado 18 de octubre?

  • Aries: A pesar del cansancio invertirás tu tiempo libre en estudiar detalladamente proyectos o ideas que te permitan salir del estancamiento económico. Llegará a conclusiones certeras y avanzarás.
  • Tauro: Recuperas la armonía interior, esto te permitirá salir de ese aislamiento voluntario para hacer las paces con aquellos con los que mantenías distancia. Estos te aportará la paz que estabas buscando.
  • Géminis: Apostarías por ser indiferente con ese familiar que muestra constantes cambios de ánimo. Esta posición solo te llevaría a acumular más tensiones, es el momento de dialogar y esclarecer.
  • Cáncer: Te darás tiempo para terminar una serie de actividades domésticas, los resultados te darán satisfacción. Solo tienes que darles más tiempo a los tuyos, alguien requiere de atención emocional.
  • Leo: Si intentas dominar e imponer podrías generar conflictos a tu alrededor. Reflexiona y trata de apostar por una actitud más amorosa o diplomática, los resultados serán positivos y habrá armonía.
  • Virgo: Alguien te hará entender lo importante que será abandonar situaciones, cosas o personas si deseas avanzar y acercarte a la estabilidad que deseas. Llega un periodo de transición y de cambios.
  • Libra: Algo muere en tu vida, pero será clave para recuperar la libertad que estabas perdiendo. Un fuerte sentido protector te llevará a proteger a menores de edad o a alguien que actúa con inmadurez.
  • Escorpio: Es posible que temas de dinero despierten alguna confrontación con alguna persona cercana. Controla tu carácter y básate en los hechos antes de emitir juicios que puedan herir susceptibilidades.
  • Sagitario: Tienes que bajar la guardia y olvidarte de esa discrepancia que tuviste con tus familiares. Mantener la espada desenvainada volvería a traer escenas de tensión que nadie desea.
  • Capricornio: El temor te está restando el sentido práctico. No te quedes a mitad del camino ni dudes tanto, estás retrasando decisiones y actividades importantes por miedo a fracasar, evalúa tu actitud.
  • Acuario: Encuentras respaldo familiar para soltar algunas responsabilidades y dedicarte a esos proyectos que te conducirán a las mejoras financieras que deseas. Hoy sobrará el optimismo y la voluntad.
  • Piscis: Compartirás tus ideas con una persona entusiasta y emprendedora, notarás su interés por unirse a tus proyectos. No dudes en crear alianzas, te permitirá salir de ese estado de adormecimiento.
