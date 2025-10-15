HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de octubre, según Jhan Sandoval

Este 16 de octubre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 16 de octubre.
Lee el horóscopo de hoy, 16 de octubre. | Foto: La República

Este jueves 16 de octubre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de octubre, según Jhan Sandoval

¿Qué dice el horóscopo de hoy, jueves 16 de octubre?

  • Aries: Conversarás con una persona madura que te hará entender los errores que has cometido en tu relación. No obstante, aún no es el momento de buscar a tu pareja para pedirle disculpas, espera.
  • Tauro: La estrategia que tienes en mente será exitosa. En poco tiempo resolverás ese problema que ha afectado a todo tu entorno. En el amor, estarías siendo distante y esa persona buscará aclaraciones.
  • Géminis: Las cosas a nivel laboral se han complicado, pero gracias a tu inteligencia y rapidez, lograrás encontrar soluciones inmediatas y todo se resolverá. Es posible que recibas el pago de un dinero.
  • Cáncer: No lo dudes y busca a esa persona que sabes cuenta con las herramientas necesarias para hacer realidad tus proyectos, estará dispuesta a ayudarte. Recibirás noticias de alguien en el extranjero. 
  • Leo: Aunque la carga está siendo pesada, cuentas con la experiencia y la capacidad para resolver todo lo que tienes al frente. Solo es tu mente y el temor a no culminar lo que te paraliza. Vence los miedos.
  • Virgo: Una persona que te aprecia se acercará para ayudarte. Unirán fuerzas y encontrarán solución a los temas laborales que te preocupaban. En el amor, romper tus límites y expresa lo que sientes.
  • Libra: Luego de un tiempo de análisis, sabrás que camino escoger para conseguir las metas que deseas. Hoy tendrás que desplazarte a distintos lugares. Será un día estresante pero muy productivo.
  • Escorpio: No tomes decisiones o firmes documentos si tienes dudas. Es conveniente que sigas investigando y asesorándote. Si lo haces, descubrirás detalles importantes que necesitan ser corregidos.
  • Sagitario: Un familiar o amistad estaría actuando de forma caprichosa y tu falta de paciencia junto con tu absoluta franqueza podría conducirte a decir cosas hirientes. Contrólate y sé más tolerante.
  • Capricornio: Tienes que saldar una deuda y es posible que alguien te brinde ese préstamo que necesitas, pero bajo condiciones que pueden atarte a mayores compromisos. No te arriesgues, espera.
  • Acuario: Un compañero que te generó problemas laborales está pasando por una situación complicada. Olvidarás los malos entendidos y le brindarás tu apoyo. Tu actitud lo sorprenderá y te lo agradecerá.
  • Piscis: Hay condiciones laborales que no estarías cumpliendo. Es posible que tengas una llamada de atención y una necesidad por corregir errores. En lo social, asistirás a una reunión con amistades.
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 10 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 9 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de octubre, según Jhan Sandoval

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de octubre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 15 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 15 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 14 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 14 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de octubre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 14 de octubre, según Jhan Sandoval

Bolivia: escasez de combustibles afecta distribución de material para elecciones presidenciales

¡'Yo soy' ya tiene a su Michael Jackson! Mujer arequipeña conquista al jurado con su imitación del 'Rey del Pop'

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 15 de octubre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 15 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 14 de octubre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: "Nos tratan como si no fuéramos seres humanos"

Política

Marcha 15 de octubre EN VIVO: paro nacional contra el Gobierno, quiénes participan y cuáles son sus demandas

JNE declara fundada la vacancia de Fernando Velasco, alcalde de Chorrillos

El Apra es el único de los 43 partidos que realizará elecciones internas para elegir a sus candidatos

