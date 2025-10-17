HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de octubre, según Jhan Sandoval

Este 17 de octubre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el universo en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 17 de octubre.
Lee el horóscopo de hoy, 17 de octubre. | Foto: La República

Este viernes 17 de octubre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 16 de octubre, según Jhan Sandoval

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 17 de octubre?

  • Aries: Un tema personal te tiene completamente distraído, conduciéndote a algunos errores si no fuerzas tu concentración. En el amor, la pasión o el deseo podría hacer que actúes impulsivamente, control.
  • Tauro: Tienes que realizar distintos pagos y no cuentas con el capital suficiente para cubrirlo todo. Tendrás que negociar nuevos plazos o brindar adelantos. En poco tiempo superarás esta situación.
  • Géminis: Recibes un pago que te adeudaban y pensarás en ayudar a esa persona que sientes, te necesita más que nunca. Serás generoso, pero mide las cantidades y no exageres, podrías desequilibrarte.
  • Cáncer: Luego de tanta incertidumbre, sabrás qué decisión tomar respecto a ese proyecto que te encomendaron. Es posible que hoy realices un viaje corto o estés en constante desplazamiento.
  • Leo: Adiós a la incertidumbre. Tendrás en manos el panorama más claro, lo que te permitirá crear estrategias y movilizarte de manera más acertada frente a ese problema que pronto superarás.
  • Virgo: Un tema emocional te mantiene distraído o desanimado y es posible que esto genere problemas laborales y, como consecuencia, retrasos económicos. Cambia de actitud y sigue esforzándote.
  • Libra: Alguien que trabajó contigo en el pasado te buscará para hacerte alguna oferta laboral que conviene evaluar. En el amor, regresa a tu mente el recuerdo de esa persona. Anímate y búscala.
  • Escorpio: No seas pesimista y no des todo por perdido. Ese problema tiene solución, solamente debes de contemplar las cosas desde otra óptica. En el amor, llega el perdón y la armonía que necesitabas.
  • Sagitario: Hay cosas que no estás resolviendo y esto te hace dudar de tu capacidad. No te dejes llevar por pensamientos negativos y busca ayuda. Necesitas asesorarte y encontrarás el camino adecuado.
  • Capricornio: Todo empieza a dar un giro positivo. Recibirás un dinero que te permitirá saldar algunas deudas que te preocupaban. También llegará una oferta laboral favorable, conviene aceptarla.
  • Acuario: Una persona que quieres ha estado pasando por malos momentos, pero hoy todo se superará y esto te transmitirá una sensación de alegría y calma. Es posible que asistas a un evento social.
  • Piscis: Aún no consigues los resultados económicos que esperabas de tus proyectos. No desistas, el tiempo se encargará de poner todo en marcha, solo tienes que esperar y seguir esforzándote, recuérdalo.
