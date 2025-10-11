HOYSuscripcion LR Focus

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 12 de octubre, según Jhan Sandoval

Este 12 de octubre, el horóscopo de Jhan Sandoval ofrece predicciones para todos los signos zodiacales. Descubre lo que les depara el destino en amor, trabajo y salud.

Lee el horóscopo de hoy, 12 de octubre.
Lee el horóscopo de hoy, 12 de octubre. | Foto: La República

Este 12 de octubre, los astros revelan nuevas predicciones para cada signo zodiacal, ofreciendo guía en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis podrán conocer qué les depara el destino a través del horóscopo de Jhan Sandoval. Descubre si es el momento de tomar decisiones importantes, asumir nuevos retos o esperar con paciencia las oportunidades que el universo tiene para ti.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 11 de octubre, según Jhan Sandoval

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 12 de octubre?

  • Aries: Empiezas el día con una gran energía, pero las exigencias y presión del entorno podría cambiar tus ánimos. No pierdas la paciencia, si te organizas resolverás todo lo que está pendiente.
  • Tauro: Los cambios de estos últimos días te han afectado emocional y económicamente. Hoy conversarás con alguien que será de gran ayuda para orientarte y recuperar la calma que estabas perdiendo. 
  • Géminis: Cuidado con lo que escuches. Es posible que comentes tus proyectos con alguien que sembraría ideas negativas en tu mente. La prudencia será la clave para ir construyendo lo que deseas.
  • Cáncer: No te conviene relajarte en medio de situaciones tensas que se viven en el hogar. Un familiar podría exigir más apoyo de tu parte y es importante que te organices para que puedas colaborar.
  • Leo: Un familiar tocaría un tema que siempre genera discrepancias o molestias. Evitarás los exabruptos y tratarás de conciliar en todo momento. Gracias a tu madurez la armonía se conservará. 
  • Virgo: Estarías muy ensimismado intentando encontrar soluciones a temas que se irán resolviendo conforme pasen los días. Despeja tu mente y evita sobrecargarte con tantas preocupaciones.
  • Libra: Una persona madura te hablará de un proyecto fácil de ejecutar y en apariencia rentable. Tu mente empezará a idear estrategias que te permitan aterrizarlo y llevarlo a la práctica, inténtalo.
  • Escorpio: El apoyo que recibirás de un familiar te permitirá liberarte de algunas responsabilidades que retrasaban tu agenda. Tendrás más tiempo para resolver lo que te preocupaba.
  • Sagitario: Es posible que evadas algún compromiso que asumiste a nivel laboral para descansar o relajarte. Cuidado con excederte, si te ordenas podrás distraerte y cumplir con todas tus responsabilidades.
  • Capricornio: Ahora que esa persona siente que te está perdiendo, decide acercarse. Es posible que sus palabras te conmuevan, pero será mejor mantener distancia para que puedas analizar objetivamente.
  • Acuario: El deseo de seguridad material te haría ambicionar más de la cuenta, es posible que centres tu atención en ideas riesgosas sin considerar las consecuencias. Evalúa bien tus inversiones.
  • Piscis: Recibes noticias positivas que cambiarán tus ánimos. Volverá tu deseo por socializar y te acercarás a tus seres queridos. Es posible que contactes con amistades y establezcas diálogos agradables.
