➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de octubre, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber qué te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta el horóscopo de hoy, viernes 3 de octubre, de Jhan Sandoval.
El horóscopo de hoy, viernes 3 de octubre, de Jhan Sandoval, te trae las predicciones más acertadas para cada uno de los doce signos del zodiaco. Conoce qué le deparan los astros en el amor, salud y dinero a Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario. Piscis.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 3 de octubre?
ASTROMOOD
- Aries: Tienes que resolver un problema económico, lo que podría obligarte a solicitar un préstamo para cubrir esta emergencia. No te impulses a nada si no evalúes bien tu economía, recuérdalo.
- Tauro: Es posible que un familiar se muestre ofuscado debido a problemas que está enfrentando. Muestra paciencia y trata de entender el momento que vive. Luego todo volverá a la normalidad.
- Géminis: La persona que amas volverá a mostrar el mismo nivel de desconfianza por el que te habías distanciado. No caigan en un círculo vicioso y dialoga. Si te haces entender, reflexionará y cambiará.
- Cáncer: Termina esa sensación de angustia e incertidumbre. Recibes buenas noticias respecto a esa oferta laboral que esperabas. En el amor, esa persona que se acerca tiene buenas intenciones.
- Leo: En una reunión con amigos volverás a encontrarte a esa persona que llamó tu atención. Es el momento de olvidar esa mala experiencia amorosa y vivir una nueva historia. Esta vez valdrá la pena.
- Virgo: No impongas tantos límites o condiciones a esa persona que desea regresar a tu vida. Esta actitud solo la terminaría por distanciar. Depende de ti aprovechar esa oportunidad para volver a amar.
- Libra: Hay escenas del pasado que siguen volviendo a tu mente. Esto podría conducirte a peleas con esa persona que quieres y que deseas tener a tu lado. Es el momento de sanar heridas y perdonar.
- Escorpio: Estarías ignorando las pautas de un superior que consideras tiende a imponerse. No obstante, es posible que la falta de guía o supervisión te haga avanzar con dificultades. Evalúa tu actitud.
- Sagitario: El acercamiento de esa persona, tanto como sus formas para llegar a ti, están generando ilusiones que jamás imaginaste. No lo dudes tanto y dale una oportunidad, no te arrepentirás.
- Capricornio: Estás por abandonar actividades que ya no te resultan satisfactorias o rentables. Al frente tendrás un nuevo proyecto que te permitirá consolidarte como siempre lo deseaste, solo esfuérzate.
- Acuario: Esos problemas que parecen difíciles de resolver no se solucionan por tu estado emocional. Hoy tendrás el apoyo de una amistad que sabrá orientarte por el camino correcto, escúchala.
- Piscis: Ese compañero con el que habías tenido conflictos tendrá la necesidad de gestionar asuntos laborales contigo y te buscará. Tendrá una actitud conciliadora, no te muestres tan evasivo.