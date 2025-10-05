➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 5 de octubre, según Jhan Sandoval
Jhan Sandoval presenta el horóscopo de hoy, domingo 5 de octubre, con las predicciones más recientes para cada signo zodiacal. Consulta cómo te irá en el amor, salud y trabajo.
El tarotista peruano Jhan Sandoval comparte su horóscopo de hoy, domingo 5 de octubre, las predicciones más recientes para los doce signos zodiacales. En estas lecturas podrás conocer qué te aguarda en el amor, el trabajo y la salud. Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis tendrán la oportunidad de descubrir si llegó la hora de tomar decisiones trascendentes, aceptar nuevos desafíos o esperar con calma lo que el universo prepara para cada uno.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 5 de octubre?
- Aries: Sé más paciente y moderado a la hora de comunicarte con tus seres queridos, hay quienes te sienten alterado y podrían evadirte. De ti dependen recuperar equilibrio y armonía a tu alrededor.
- Tauro: Te darás cuentas que has estado poniéndote en posiciones extremistas y buscarás un punto medio para dialogar con tu pareja y armonizar lazos. Habrá mutuo entendimiento y reconciliación.
- Géminis: Ahora te corresponde mantener la calma y ser el soporte de esa persona que pasa por malos momentos. Evita juzgar y solamente escúchala, tu compañía será clave para su pronta recuperación.
- Cáncer: Tienes que ser mesurado con tu alimentación, es posible que estés cometiendo algunos excesos que será necesario balancear. Todo tiene relación con tu estado emocional, busca el equilibrio.
- Leo: Empiezas a tener control sobre esas pasiones que antes te gobernaban, lo que te permitirá alejarte de personas que te hacían daño emocionalmente. Hoy experimentarás paz y armonía interior.
- Virgo: La protección que recibes del cielo estará encarnada en una persona que hoy se acercará para brindarte la mano y ayudarte a resolver ese tema que te ha estado agobiando, te sentirás protegido.
- Libra: No seas extremadamente racional ni te dejes llevar plenamente por tus emociones, es el momento de encontrar un balance interior, así podrás entender a las personas y situaciones que te rodean.
- Escorpio: Tienes que mantener la calma, hoy serás el punto medio para que personas en conflicto puedan limar asperezas y disculparse. Recibes un mensaje que te devolverá la tranquilidad.
- Sagitario: Has podido calmar tus temores, lo que te permitirá acercarte a esa persona y dialogar tranquilamente. Hoy volverá la química entre ambos y esa complicidad que parecía haberse perdido.
- Capricornio: Estás superando esas pruebas que no te dejaron avanzar, ahora te sientes más tranquilo y con un mayor entendimiento de la vida. Hoy le brindarás apoyo a quienes te necesiten.
- Acuario: Tu deseo por ser transparente te haría decir más de lo conveniente. Hoy tienes que cuidar tus palabras o analizar las consecuencias de tus comentarios, solo así conservarás la tranquilidad.
- Piscis: La persona que amas se acercará para pedirte disculpas y aclarar los malos entendidos que los habían distanciado. Mantén la calma y considera que el conciliar ahora depende solo de ti.