➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 14 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, domingo 14 de septiembre.

Lee el horóscopo de hoy, 14 de septiembre.
Lee el horóscopo de hoy, 14 de septiembre. | Foto: La República

Hoy, 14 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

PUEDES VER: ➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 13 de septiembre, según Jhan Sandoval

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 14 de septiembre?

  • Aries: No pierdas la paciencia con aquellas personas que no están relacionadas con tus problemas, podrías herir los sentimientos de alguien que solo intenta acercarse a ti. Conserva la calma. 
  • Tauro: No estarías llegando a un acuerdo por cerrarte en tus ideas, es importante que seas más flexible y sepas negociar, de ti depende conseguir el apoyo que necesitas para resolver todo lo pendiente. 
  • Géminis: Estarías olvidándote de algunas responsabilidades familiares, pero alguien muy cercano te lo haría recordar. Prioriza lo más importante, luego tendrás tiempo para poder descansar.
  • Cáncer: Tendrás que decidir entre una promesa de apoyo que le hiciste a un familiar o una actividad sorpresiva a la que te invitarán. Debes organizarte, es importante que cumplas con tu palabra.
  • Leo: Buscarás reconciliarte con un familiar, pero es posible que sientas alguna distancia o resistencia. No evadas las aclaraciones, hay cosas que estás eludiendo y esto complica la situación.
  • Virgo: Analizar esa situación amorosa te hará ver actitudes dependientes u obsesivas que no han sido saludables y decidirás alejarte para recuperar tranquilidad. Un tiempo a solas te hará muy bien.
  • Libra: Tendrás que sacrificar algunas actividades que deseabas realizar para atender las necesidades de tu entorno familiar. Establece límites, necesitas de espacio y tiempo para descansar.
  • Escorpio: Notarás la mala intención de un tercero que intentará afectar tu relación con la persona que amas. Debes ser más reservado con tu vida personal y aprender a ser más selectivo con tus amistades.
  • Sagitario: Pasarás un buen momento al lado de las personas que amas, pero es posible que te incomoden los comentarios de un ser querido. No tomes a mal las sugerencias, no habrá mala intención.
  • Capricornio: Tienes que tomar distancia. Insistir por alguna respuesta o mostrar excesivo interés hará que esa persona actúe con cierta indiferencia. El tiempo calmará las aguas y todo se aclarará.
  • Acuario: A pesar de la desconfianza que aún sientes, esa persona está mostrando cambios positivos en su manera de ser. Notarás su intención de acercarse, ahora depende de ti la reconciliación.
  • Piscis: Podría acompañarte una especial sensibilidad, la que te llevaría a interpretar de forma errónea los comentarios y actitudes de quienes te rodeen. No desdibujes las intenciones, reflexiona. 
