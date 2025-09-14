➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 14 de septiembre, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, domingo 14 de septiembre.
Hoy, 14 de septiembre, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 14 de septiembre?
- Aries: No pierdas la paciencia con aquellas personas que no están relacionadas con tus problemas, podrías herir los sentimientos de alguien que solo intenta acercarse a ti. Conserva la calma.
- Tauro: No estarías llegando a un acuerdo por cerrarte en tus ideas, es importante que seas más flexible y sepas negociar, de ti depende conseguir el apoyo que necesitas para resolver todo lo pendiente.
- Géminis: Estarías olvidándote de algunas responsabilidades familiares, pero alguien muy cercano te lo haría recordar. Prioriza lo más importante, luego tendrás tiempo para poder descansar.
- Cáncer: Tendrás que decidir entre una promesa de apoyo que le hiciste a un familiar o una actividad sorpresiva a la que te invitarán. Debes organizarte, es importante que cumplas con tu palabra.
- Leo: Buscarás reconciliarte con un familiar, pero es posible que sientas alguna distancia o resistencia. No evadas las aclaraciones, hay cosas que estás eludiendo y esto complica la situación.
- Virgo: Analizar esa situación amorosa te hará ver actitudes dependientes u obsesivas que no han sido saludables y decidirás alejarte para recuperar tranquilidad. Un tiempo a solas te hará muy bien.
- Libra: Tendrás que sacrificar algunas actividades que deseabas realizar para atender las necesidades de tu entorno familiar. Establece límites, necesitas de espacio y tiempo para descansar.
- Escorpio: Notarás la mala intención de un tercero que intentará afectar tu relación con la persona que amas. Debes ser más reservado con tu vida personal y aprender a ser más selectivo con tus amistades.
- Sagitario: Pasarás un buen momento al lado de las personas que amas, pero es posible que te incomoden los comentarios de un ser querido. No tomes a mal las sugerencias, no habrá mala intención.
- Capricornio: Tienes que tomar distancia. Insistir por alguna respuesta o mostrar excesivo interés hará que esa persona actúe con cierta indiferencia. El tiempo calmará las aguas y todo se aclarará.
- Acuario: A pesar de la desconfianza que aún sientes, esa persona está mostrando cambios positivos en su manera de ser. Notarás su intención de acercarse, ahora depende de ti la reconciliación.
- Piscis: Podría acompañarte una especial sensibilidad, la que te llevaría a interpretar de forma errónea los comentarios y actitudes de quienes te rodeen. No desdibujes las intenciones, reflexiona.