HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 5 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

¿Qué se le viene a cada signo hoy, 5 de septiembre? Mhoni Vidente anuncia nuevas predicciones sobre el amor, salud y dinero.

Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el día de hoy, viernes 5 de agosto.
Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el día de hoy, viernes 5 de agosto.

La vidente cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para este viernes 5 de septiembre. Anticipó avances en proyectos y la resolución de distintos problemas personales y profesionales, aunque también advirtió sobre posibles tensiones emocionales.

Tras el cierre de un ciclo lunar el mes pasado, explicó que se abre la puerta a nuevas oportunidades en lo laboral y en lo personal. Invitó a sus seguidores a reflexionar, hacer ajustes y dejar atrás lo que ya no aporta, un mensaje que resonó entre miles de personas en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

PUEDES VER: Madre peruana regresa a su país para arreglar trámite migratorio y ahora no puede volver a EEUU con su familia

lr.pe

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal

Con un enfoque espiritual y práctico, el horóscopo de Mhoni Vidente brinda consejos y advertencias para este viernes 5 de septiembre.

  • Aries (21 marzo – 19 abril): revise sus finanzas y evite gastos innecesarios; un ingreso inesperado podría alegrarle el día.
  • Tauro (20 abril – 20 mayo): ponga en orden trámites o documentos pendientes; una noticia positiva le dará tranquilidad.
  • Géminis (21 mayo – 20 junio): avance con paciencia en sus proyectos; una oportunidad laboral o creativa está más cerca de lo que imagina.
  • Cáncer (21 junio – 22 julio): confíe en su intuición y dialogue con su familia; un tema emocional encontrará solución.
  • Leo (23 julio – 22 agosto): controle los gastos y dedique tiempo a sus planes personales; notará mejoras en su energía y bienestar.
  • Virgo (23 agosto – 22 septiembre): enfoque su atención en asuntos legales o migratorios; evite conflictos y mantenga la calma.
  • Libra (23 septiembre – 22 octubre): cuide su estabilidad emocional y financiera; podrían llegar propuestas valiosas en el trabajo o el amor.
  • Escorpión (23 octubre – 21 noviembre): priorice su salud y permítase un descanso; el reconocimiento a su esfuerzo llegará pronto.
  • Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre): cierre ciclos y proyecte nuevas metas; el ambiente laboral le brindará apoyo y motivación.
  • Capricornio (22 diciembre – 19 enero): no se apresure en decisiones clave; se avecina un resultado favorable en acuerdos o proyectos.
  • Acuario (20 enero – 18 febrero): proteja su mundo interior y siga su intuición; se abrirán nuevas oportunidades económicas.
  • Piscis (19 febrero – 20 marzo): renueve energías y avance con firmeza en sus ideas; los resultados llegarán antes de lo que espera.

PUEDES VER: Senador de EEUU compara a Maduro con Bin Laden porque ambos 'asesinaron a ciudadanos americanos': 'Son lo mismo'

lr.pe

Claves energéticas de Mhoni Vidente para el viernes 5 de septiembre

La tarotista Mhoni Vidente aconsejó mantenerse alerta a cualquiera energía que se reciba, y también recomendó evitar conflictos. "El día trae muchas posibilidades, pero todo depende de nuestras acciones", dijo. Además, brindó recomendaciones clave:

  1. Meditar por la mañana para lograr claridad mental.
  2. Vestir colores vibrantes, como azul y amarillo, para atraer buena suerte.
  3. Encender una vela blanca y hacer una petición con firmeza.
  4. Evitar chismes y conflictos que drenan la energía.

La influencia de Mhoni Vidente en el horóscopo

Con más de 10 años de trayectoria, Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las figuras más reconocidas de la astrología, con predicciones seguidas en México, Estados Unidos y gran parte de Latinoamérica.

Este 01 de septiembre, Mhoni Vidente resalta cómo los signos influyen en los retos del día, uniendo misticismo y consejos prácticos.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 4 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 4 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 03 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 03 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 02 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 02 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
¿Cuáles son los signos más fieles e infieles del Zodiaco?

¿Cuáles son los signos más fieles e infieles del Zodiaco?

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Partido Argentina vs Venezuela EN VIVO HOY por las Eliminatorias 2026: ¿a qué hora y dónde ver a Lionel Messi?

Lo último de los Bonos Activos de hoy, 4 de septiembre: revisa cómo cobrar por el Sistema Patria y quiénes son los beneficiarios

Nicanor de la Fuente Sifuentes, Nixa, el poeta eterno

Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 4 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

➤ Descubre tu HORÓSCOPO HOY: qué te deparan los astros este 4 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO: qué te deparan los astros este 27 de agosto, según Jhan Sandoval

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Martín Vizcarra se pronuncia tras su excarcelación: "Esta decisión corrige un error que nunca debió cometerse"

Alejandro Toledo es trasladado a clínica para recibir atención médica

Martín Vizcarra sale en libertad: Poder Judicial ordena su excarcelación

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota