HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón
Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     Gobierno de Boluarte aprueba la construcción de penal El Frontón     
Horóscopo

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 03 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

¿Qué se le viene a cada signo hoy, 03 de septiembre? Mhoni Vidente presenta nuevas predicciones sobre el amor, salud y dinero.

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 3 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 3 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal | Foto: Composición LR

La famosa vidente cubana Mhoni Vidente anunció sus predicciones para el miércoles 03 de septiembre, destacando avances en proyectos y resolución de problemas, tanto personales como profesionales, pero alertó sobre posibles tensiones emocionales.

En el mes pasado se cerró un ciclo lunar relevante, dando paso a nuevas oportunidades que explorar en el ámbito laboral y personal. La tarotista instó a reflexionar, hacer ajustes y soltar lo innecesario, mensaje que impactó a sus miles de seguidores en México, EE.UU. y Latinoamérica.

PUEDES VER: Luna de Sangre 2025: ¿se podrá ver el eclipse lunar total del 7 de septiembre en Estados Unidos y en México?

lr.pe

Predicciones de Mhoni Vidente por cada signo zodiacal

Con un enfoque espiritual y práctico, el horóscopo de Mhoni Vidente brinda consejos y advertencias para este miércoles 03 de septiembre.

  • Aries (21 marzo – 19 abril): revise sus finanzas y evite gastos emocionales; podrían llegar ingresos inesperados.
  • Tauro (20 abril – 20 mayo): organice asuntos legales o documentos; noticias positivas en trámites importantes.
  • Géminis (21 mayo – 20 junio): ponga en marcha proyectos con discreción; se avecina una oportunidad laboral o creativa.
  • Cáncer (21 junio – 22 julio): confíe en su intuición y busque acuerdos familiares; resolverá un asunto emocional pendiente.
  • Leo (23 julio – 22 agosto): avance en proyectos y cuide sus gastos; mejora su bienestar físico o imagen personal.
  • Virgo (23 agosto – 22 septiembre): enfoque en trámites legales o migratorios; evite enredos y energías negativas.
  • Libra (23 septiembre – 22 octubre): cuide su estabilidad financiera y personal; podría recibir propuestas importantes en amor o trabajo.
  • Escorpión (23 octubre – 21 noviembre): priorice su salud y mente clara; reconocimiento o alivio de tensiones.
  • Sagitario (22 noviembre – 21 diciembre): cierre ciclos y renueve metas; impulso positivo en su entorno laboral.
  • Capricornio (22 diciembre – 19 enero): mantenga la calma en decisiones; cierre favorable en temas laborales o acuerdos.
  • Acuario (20 enero – 18 febrero): confíe en su intuición y proteja sus emociones; progreso económico o profesional.
  • Piscis (19 febrero – 20 marzo): renueve energías y comience proyectos con paciencia; verá frutos concretos pronto.

PUEDES VER: Mhoni Vidente predice que Maduro será arrestado pronto por EEUU: "Entra Edmundo González como presidente de Venezuela"

lr.pe

Claves energéticas de Mhoni Vidente para el martes 02 de septiembre

La tarotista aconsejó mantenerse alerta a cualquiera energía que se reciba, y también recomendó evitar conflictos. “El día trae muchas posibilidades, pero todo depende de nuestras acciones”, dijo. Además, brindó recomendaciones clave:

  1. Meditar por la mañana para lograr claridad mental.
  2. Vestir colores vibrantes, como azul y amarillo, para atraer buena suerte.
  3. Encender una vela blanca y hacer una petición con firmeza.
  4. Evitar chismes y conflictos que drenan la energía.

PUEDES VER: Jaime Bayly espera "que Trump escuche a Marco Rubio" y EEUU bombardee a la dictadura de Maduro en Venezuela

lr.pe

La influencia de Mhoni Vidente en el horóscopo

Con más de 10 años de trayectoria, Mhoni Vidente se ha consolidado como referente en el mundo astrológico, cuyas predicciones son seguidas en México, Estados Unidos y Latinoamérica.

Este 01 de septiembre, Mhoni Vidente resalta cómo los signos influyen en los retos del día, uniendo misticismo y consejos prácticos.

Notas relacionadas
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 02 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 02 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Mhoni Vidente predice que Maduro será arrestado pronto por EEUU: "Entra Edmundo González como presidente de Venezuela"

Mhoni Vidente predice que Maduro será arrestado pronto por EEUU: "Entra Edmundo González como presidente de Venezuela"

LEER MÁS
Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 01 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 01 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de septiembre, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 3 de septiembre, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

Flying Squirrel Parque de Inflables

FLYING SQUIRREL: 30 ó 90 Minutos en Jockey Plaza, San Miguel e Independencia.

PRECIO

S/ 14.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: hasta el 07 de Septiembre en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 17.00
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Estados Unidos confirma ataque a barco con drogas en el sur del Caribe que partió de Venezuela

Metropolitano en decadencia: buses terminan su vida útil tras 15 años y no hay flotas por falta de acuerdo en concesionarias

Trujillo: pobladores de Salaverry llevan más de 10 años sin servicios básicos

Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 2 de septiembre, según Jhan Sandoval

Último horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 02 de septiembre: cuáles son sus predicciones para cada signo zodiacal

Mhoni Vidente predice que Maduro será arrestado pronto por EEUU: "Entra Edmundo González como presidente de Venezuela"

Estados Unidos

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Política

Delia Espinoza denuncia constitucionalmente a Santiváñez por presuntas contrataciones irregulares cuando era ministro del Interior

Harvey Colchado asegura que desde la Digimin se hace reglaje a periodistas: "Se viene malutilizando la inteligencia"

Rosa María Palacios sobre trenes de Rafael López Aliaga: "Él quiere publicidad para su campaña"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota