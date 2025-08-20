HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Horóscopo

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 20 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

Hoy, 20 de agosto, Mhoni Vidente realizará predicciones sobre el amor, salud y dinero. ¿Qué le espera a cada signo?

Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el día de hoy, miércoles 20 de agosto.
Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el día de hoy, miércoles 20 de agosto. | composición LR

La astróloga cubana Mhoni Vidente compartió sus predicciones para el miércoles 20 de agosto, al que llamó el “mes del infinito”. Señaló que será un día propicio para resolver conflictos y avanzar en proyectos, aunque con posibles tensiones emocionales.

La semana pasada se cerró un ciclo energético clave que dio paso a nuevas oportunidades. La tarotista señaló que es momento de reflexionar, hacer ajustes y soltar lo que ya no sirve, mensaje que siguen miles en México, EE.UU. y Latinoamérica.

PUEDES VER: USCIS anuncia que inmigrantes con estos empleos obtendrían la Green Card en el menor tiempo posible en EEUU

lr.pe

Predicciones de Mhoni Vidente para cada signo zodiacal

Con un estilo práctico y espiritual, el horóscopo de Mhoni Vidente ofrece advertencias y consejos para este miércoles 20 de agosto:

  • Aries (21 marzo - 19 abril): evitar discusiones innecesarias y cuidar la alimentación para prevenir problemas digestivos.
  • Tauro (20 abril - 20 mayo): poner límites a personas tóxicas y reforzar la protección espiritual.
  • Géminis (21 mayo - 20 junio): usar los colores azul y amarillo atraerá fortuna; trámites internacionales tendrán éxito.
  • Cáncer (21 junio - 22 julio): necesidad de formación académica en finanzas; un viejo amor podría reaparecer.
  • Leo (23 julio - 22 agosto): atención a la salud intestinal y reconexión emocional en la pareja.
  • Virgo (23 agosto - 22 septiembre): cambio de imagen traerá beneficios profesionales; se abre un ciclo de éxito.
  • Libra (23 septiembre - 22 octubre): la intuición será clave para tomar decisiones acertadas.
  • Escorpión (23 octubre - 21 noviembre): fortalecer la fe y alejar relaciones que no aportan.
  • Sagitario (22 noviembre - 21 diciembre): controlar el carácter fuerte y actuar con liderazgo positivo.
  • Capricornio (22 diciembre - 19 enero): apertura de caminos laborales y posibilidad de ascender.
  • Acuario (20 enero - 18 febrero): la mala racha termina; temas legales se resolverán a favor.
  • Piscis (19 febrero - 20 marzo): llegada de un nuevo amor estable y noticias positivas inesperadas.

Claves energéticas de Mhoni Vidente para el miércoles 20 de agosto

La astróloga recomendó mantener actitud receptiva y evitar confrontaciones. “La energía del día está cargada de posibilidades, pero dependerá de cómo decidamos actuar”, advirtió. Sus consejos para potenciar el día incluyen:

  1. Meditar en la mañana para ganar claridad mental.
  2. Usar colores vibrantes, como azul y amarillo, para atraer fortuna.
  3. Encender una vela blanca y realizar una petición con intención firme.
  4. Alejarse de chismes y conflictos que desgasten la energía personal.

PUEDES VER: USCIS confirma que inmigrantes podrían perder su ciudadanía americana en EEUU por estas simples razones en 2025

lr.pe

La influencia de Mhoni Vidente en el horóscopo

Con más de una década interpretando cartas y compartiendo sus visiones, Mhoni Vidente se ha consolidado como una de las voces más influyentes en el ámbito esotérico. Sus predicciones no solo marcan tendencia en medios de México, sino también en Estados Unidos y Latinoamérica, donde miles de seguidores esperan su horóscopo diario.

En este miércoles 20 de agosto, la cubana vuelve a centrar la atención en cómo los signos del zodiaco pueden enfrentar los retos emocionales, laborales y espirituales que trae la jornada. Su visión, cargada de misticismo y consejos prácticos, refuerza su posición como referente de la astrología contemporánea.

Notas relacionadas
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 19 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 19 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 18 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 18 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 17 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, domingo 17 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 19 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 19 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar
CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar
CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Real Madrid se impone frente a Osasuna con gol de Kylian Mbappé y en debut de Franco Mastantuono

Fiscalía investiga intento de homicidio a ingeniera que supervisaba obra en Comas: recibió 2 balas

¿Cuáles son los 3 números que se escriben con tres letras? Descubre este histórico acertijo

Horóscopo

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 19 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 19 de agosto, según Jhan Sandoval

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, lunes 18 de agosto: últimas predicciones para cada signo zodiacal

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Juliana Oxenford sobre pérdida de 1.200 archivos en la JNJ: "Me suena a un nivel de corrupción de mugre"

Comisión de Alejandro Muñante apunta a una persecución política contra fiscales Lava Jato

Marianella Ledesma sobre fallo del TC que blinda a Boluarte: "Es pro crimen, pro impunidad de corrupción"

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota