➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, domingo 17 de agosto.

Lee el horóscopo de hoy, 17 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 17 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 17 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 17 de agosto?

  • Aries: Una persona con experiencia te indicará el camino correcto para alcanzar las metas que deseas. No obstante, es posible que sigas tus impulsos y te salgas del camino. Evítalo y sé reflexivo.
  • Tauro: Te rodeará un ambiente agradable. Entre familiares o amistades, sentirás el cariño de los tuyos y esto te hará olvidar ese mal momento que viviste en lo sentimental. Sería un día muy positivo.
  • Géminis: Los cambios que esperabas en la actitud de esa persona se están manifestando, pero aún te cuesta creer que todo puede ser diferente. Confía y esfuérzate, de ambos depende que todo mejore.
  • Cáncer: Alguien intentará imponer su manera de conducir las cosas y esto podría molestarte. No generes divisiones y trata de dialogar. Si te haces entender la otra parte reflexionará y todo cambiará.
  • Leo: No estás siendo flexible puesto que piensas tener la razón. Cerrarte en tus ideas solo traería tensiones a tu alrededor, aún más en este momento donde necesitas establecer acuerdos familiares.
  • Virgo: Tendrás cerca a una persona que no actuó de manera transparente y es posible que evidencies tu desconfianza manteniendo distancia y recelo. Evita estas actitudes y sé diplomático.
  • Libra: Es posible que sacrifiques tu tiempo libre para culminar labores que quedaron pendientes en la semana. No te desgastes en exceso y trata de descansar. Necesitas reponer energías para continuar.
  • Escorpio: Esa persona que ha tomado distancia ha removido todas tus emociones. No te escuches ni tomes decisiones basándote solo en lo que sientes. Serías radical y luego podrías arrepentirte.
  • Sagitario: Un familiar reaccionaría en base a sus heridas y podría reclamarte por cosas que consideras no son objetivas. Muestra tolerancia y paciencia. Con el tiempo recapacitará y se disculpará.
  • Capricornio: No fuerces ninguna situación y espera a que esa persona desee el reencuentro, tanto como tú. Presionarla en este momento solo la alejaría de tu lado. Contrólate y respeta los espacios.
  • Acuario: No lo dudes y acepta esa invitación de tus amistades, pasarás una tarde muy entretenida. En el amor, es posible que tomes distancia de alguien que no te ha brindado seguridad.
  • Piscis: Estás llenándote de pensamientos negativos y estos no te permiten encontrar las soluciones a ese problema que enfrentas. Despeja tu mente y todo empezará a ser más claro y positivo. 
