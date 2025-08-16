➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 17 de agosto, según Jhan Sandoval
¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, domingo 17 de agosto.
Hoy, 17 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis.
¿Qué dice el horóscopo de hoy, domingo 17 de agosto?
- Aries: Una persona con experiencia te indicará el camino correcto para alcanzar las metas que deseas. No obstante, es posible que sigas tus impulsos y te salgas del camino. Evítalo y sé reflexivo.
- Tauro: Te rodeará un ambiente agradable. Entre familiares o amistades, sentirás el cariño de los tuyos y esto te hará olvidar ese mal momento que viviste en lo sentimental. Sería un día muy positivo.
- Géminis: Los cambios que esperabas en la actitud de esa persona se están manifestando, pero aún te cuesta creer que todo puede ser diferente. Confía y esfuérzate, de ambos depende que todo mejore.
- Cáncer: Alguien intentará imponer su manera de conducir las cosas y esto podría molestarte. No generes divisiones y trata de dialogar. Si te haces entender la otra parte reflexionará y todo cambiará.
- Leo: No estás siendo flexible puesto que piensas tener la razón. Cerrarte en tus ideas solo traería tensiones a tu alrededor, aún más en este momento donde necesitas establecer acuerdos familiares.
- Virgo: Tendrás cerca a una persona que no actuó de manera transparente y es posible que evidencies tu desconfianza manteniendo distancia y recelo. Evita estas actitudes y sé diplomático.
- Libra: Es posible que sacrifiques tu tiempo libre para culminar labores que quedaron pendientes en la semana. No te desgastes en exceso y trata de descansar. Necesitas reponer energías para continuar.
- Escorpio: Esa persona que ha tomado distancia ha removido todas tus emociones. No te escuches ni tomes decisiones basándote solo en lo que sientes. Serías radical y luego podrías arrepentirte.
- Sagitario: Un familiar reaccionaría en base a sus heridas y podría reclamarte por cosas que consideras no son objetivas. Muestra tolerancia y paciencia. Con el tiempo recapacitará y se disculpará.
- Capricornio: No fuerces ninguna situación y espera a que esa persona desee el reencuentro, tanto como tú. Presionarla en este momento solo la alejaría de tu lado. Contrólate y respeta los espacios.
- Acuario: No lo dudes y acepta esa invitación de tus amistades, pasarás una tarde muy entretenida. En el amor, es posible que tomes distancia de alguien que no te ha brindado seguridad.
- Piscis: Estás llenándote de pensamientos negativos y estos no te permiten encontrar las soluciones a ese problema que enfrentas. Despeja tu mente y todo empezará a ser más claro y positivo.