Horóscopo

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de agosto, según Jhan Sandoval

¿Quieres saber lo que te depara el futuro en el amor, salud y dinero? Consulta tu horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto.

Lee el horóscopo de hoy, 8 de agosto.
Lee el horóscopo de hoy, 8 de agosto. | Foto: La República

Hoy, 8 de agosto, el tarotista peruano Jhan Sandoval presenta sus predicciones diarias. Descubre lo que auguran los astros en temas sentimentales, de bienestar, economía y empleo para los doce signos zodiacales: Aries, Tauro, Géminis, Cáncer, Leo, Virgo, Libra, Escorpio, Sagitario, Capricornio, Acuario y Piscis. Aprovecha esta guía astrológica.

¿Qué dice el horóscopo de hoy, viernes 8 de agosto?

  • Aries: La intolerancia podría afectar tu relación con compañeros o superiores, contrólate y nada pasará. Esa persona que se alejó de ti se volverá a acercar, no será necesario ninguna postura defensiva.
  • Tauro: Te confiarán un tema importante, asumirás le responsabilidad y gracias a tu experiencia resaltarás. No te hará bien acercarte a alguien que aún no perdona los hechos pasados, debes esperar.
  • Géminis: Tendrás que atender nuevas responsabilidades, será un día estresante, pero de excelencia en tu gestión. Las palabras de un ser querido te harán recapacitar en tu comportamiento.
  • Cáncer: Te liberas de algunas responsabilidades, el tiempo libre lo dedicarás a temas que dejaste pendiente. Defenderás una situación injusta, evita perder la paciencia y tu intervención será positiva.
  • Leo: Estarías descuidando deberes que te comprometiste a culminar, mantén el orden de tu agenda. Llegará una nueva oportunidad en tu vida sentimental, evita la impulsividad, ve lentamente.
  • Virgo: Te sería evidente la antipatía que está desarrollando un compañero contigo, de ti depende limar toda aspereza. Tus labores te alejan de alguien que espera más atenciones de tu parte.
  • Libra: Estás cerca de culminar una labor que te generó tantas demoras y retrasos, solo sigue persistiendo. No te dejes arrastrar por tus pasiones o celos, luego podrías arrepentirte de tus decisiones.
  • Escorpio: Tu necesidad de cambio te impulsaría a vincularte en proyectos que no conoces bien, analiza cada paso. Cambias de parecer y decides recuperar a esa persona, si eres constante lo lograrás.
  • Sagitario: No seas tan inflexible a la hora de contemplar soluciones a tus problemas, podrías descartar salidas viables. Hoy será muy evidente la intención de esa persona de aclarar sus diferencias.
  • Capricornio: No te lamentes por las cosas que has perdido, tendrás al frente nuevas alternativas, no las dejes pasar. Decides alejarte de tu entorno para meditar y reflexionar, la soledad te hará bien.
  • Acuario: El estancamiento termina, recibes el apoyo que necesitas para avanzar todo lo pendiente. En el amor, un asunto sin importancia podría generar tensiones innecesarias, debes evitarlo. 
  • Piscis: Empiezan a aligerarse todo aquello que parecía complicado de resolver, será un día productivo. La falta de comunicación podría traer consecuencias en tu relación, fortalece el confianza.
