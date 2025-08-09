HOYSuscripcion LR Focus

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, sábado 9 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

Hoy 9 de agosto, Mhoni Vidente cuenta sus predicciones astrológicos y la importancia de la reflexión en decisiones.

Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el sábado 9 de agosto.
Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el sábado 9 de agosto.

Mhoni Vidente compartió sus predicciones para el 9 de agosto, destacando que es un día ideal para reflexionar, corregir errores y resolver conflictos con honestidad. Aunque puedan surgir obstáculos, recomienda mantener la calma para aprovechar oportunidades en el amor, la salud y el trabajo.

El 9 de agosto se presenta como una fecha ideal para avanzar en proyectos pendientes, resolver malentendidos y establecer nuevas bases para el futuro. Mhoni Vidente ofrece sus recomendaciones astrológicas para cada signo, guiando a los nativos del zodiaco para canalizar las energías del día de manera positiva.

lr.pe

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY sábado 9 de agosto

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Tienes un día con buena racha, ideales para crecer en lo económico y personal. Es momento de cerrar ciclos afectivos del pasado y avanzar. Tendrás una propuesta romántica y podrás probar suerte con los números 09 y 17.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Un fin de semana con múltiples tareas, tanto laborales como personales. Mantén la calma y actúa con método. Te invitarán a salir y debes vestir colores intensos para atraer el amor. Ten cuidado de hablar de más. Habrá suerte con los números 06 y 21.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Tiempo para reorganizar tu vida. Este día requiere que tomes decisiones clave sin dejar que el pasado te frene. El día también te trae un ingreso extra y buena fortuna con los números 00 y 18.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Este día podría llegar un ingreso inesperado —ideal para renovar tu imagen— y el fin de semana será para compartir en familia y reacomodar tu entorno. Los números 05 y 10 te traerán suerte para buenos resultados.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Tu mes de cumpleaños traerá sorpresas, regalos y una propuesta de emprendimiento que aparecerá este día. La suerte te acompañará con los números 04 y 27. No desaprovechas las oportunidades.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Entrarás en una etapa favorable. El fin de semana es ideal para cerrar trámites, planificar estudios superiores y cuidar tu salud, especialmente espalda y cuello.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Este día podría ser clave para recibir buena fortuna o avanzar en trámites. Aprovecha para cerrar asuntos pendientes y mejorar tu comunicación laboral.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Tendrás un fin de semana para mejorar tu espacio personal. Aunque habrá tensión emocional, también habrá oportunidades para disfrutar y abrirte a nuevas relaciones, sobre todo con los números 03 y 91.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Este día te llegan buenas noticias, mientras que vivirás momentos llenos de alegría, salidas y amores compatibles (Acuario o Aries). Este será un día afortunado con los números 04 y 11.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Debes cuidar tu salud y evitar conflictos. Este día será ideal para plan familiar, recuerda estar abierto a probar cosas nuevas. Además, puedes tener suerte con los números 02 y 11.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

Estás en una etapa de cambio positivo. Aprovecha para alejarte de lo tóxico y replantear proyectos, y presta atención al reencuentro con alguien del pasado. No te dejes llevar por tus emociones. Este será un día clave con los números 08 y 13.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Un día lleno de transformación interna y apertura a nuevos proyectos. Se aconseja aprovechar para realizar rituales energéticos, y no olvides ser más generoso. Tus números de la suerte son el 02 y 03.

