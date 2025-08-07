Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 7 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

La experta Mhoni Vidente comparte sus predicciones astrológicas para el 7 de agosto, destacando que es un momento ideal para reflexionar sobre las decisiones tomadas y hacer ajustes según sea necesario. Este es un día que favorece la comunicación sincera y la resolución de conflictos. La vidente subraya que, aunque el camino pueda parecer desafiante, las oportunidades en el amor, la salud y el trabajo estarán al alcance de quienes se mantengan enfocados y serenos.

El 7 de agosto se presenta como una fecha ideal para avanzar en proyectos pendientes, resolver malentendidos y establecer nuevas bases para el futuro. Mhoni Vidente ofrece sus recomendaciones astrológicas para cada signo, guiando a los nativos del zodiaco para canalizar las energías del día de manera positiva.

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY jueves 7 de agosto

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

La carta del Diablo indica que este día es propicio para tomar decisiones importantes en lo económico y profesional. Sin embargo, se recomienda tener cautela con las influencias externas y evitar caer en tentaciones. Es un buen momento para mejorar tus ingresos o hacer movimientos laborales audaces, pero sin confiar ciegamente en todos. Si estás en medio de negociaciones, mantente firme. Cuida tu energía y evita discusiones innecesarias. Colores de la suerte: rojo y negro. Números clave: 09, 13, 29.

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

La carta de La Estrella sugiere que este día es ideal para dar un paso importante en lo profesional, económico o sentimental. La suerte estará de tu lado si actúas con decisión. No temas dejar atrás lo conocido, porque los cambios que llegan son para mejorar. También podrías recibir una llamada o noticia que te sorprenda positivamente. Colores de la suerte: rojo y blanco. Números clave: 01, 14, 15.

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

La carta del As de Oros te abre la puerta a nuevas oportunidades financieras. Este día es brillante para cerrar tratos, invertir, cobrar deudas o incluso pedir un aumento. La energía está de tu lado, pero es importante mantener pensamientos claros y evitar autosabotajes. Las ideas que te surjan hoy pueden marcar una gran diferencia en lo que resta del año. Colores de la suerte: azul y dorado. Números clave: 05, 26, 33.

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Con la poderosa carta de El Mundo, este día trae luz a tus planes y claridad emocional. Es un día para confiar en tu intuición, soltar relaciones o situaciones que ya no suman y apostar por tu valor personal. Te pueden llegar propuestas laborales o invitaciones interesantes, así que no te escondas: este es tu momento para brillar sin miedo. Colores de la suerte: blanco y plata. Números clave: 10, 23, 38.

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

Este día, el Sol (tu carta regente) brilla con más fuerza. Es perfecto para darte gusto, celebrar tus logros y recordarte lo valioso que eres. Tu energía atraerá buenas noticias, propuestas o encuentros que reavivan tu motivación. Aprovecha para organizar algo especial y no le temas a los halagos: hoy estás más magnético que nunca. Colores de la suerte: dorado y naranja. Números clave: 22, 27, 40.

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

La carta del Carruaje indica que este día estarás avanzando a paso firme hacia tus objetivos. Es un día en que debes tomar decisiones con determinación, sin esperar aprobación externa. Todo lo que siembres hoy —en trabajo, salud o relaciones— dará frutos duraderos. Actúa con madurez y deja de postergar lo que sabes que debes hacer. Colores de la suerte: gris y azul marino. Números clave: 08, 40, 66.

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

El Emperador te da autoridad, visión y estrategia para destacar este día. Si tienes un proyecto importante, presentación o conversación clave, será el momento ideal para mostrar tu mejor versión. Aprovecha la estabilidad mental que te ofrece este día para tomar decisiones firmes. También es buen momento para asumir un rol de liderazgo o guía. Colores de la suerte: verde y dorado. Números clave: 04, 06, 31.

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

La carta del As de Bastos encenderá tu día con energía, pasión y ganas de avanzar. Es ideal para emprender, resolver temas pendientes o tomar el control de alguna situación legal, financiera o familiar. Tendrás la claridad para cerrar ciclos y comenzar otros con fuerza renovada. Deja atrás lo que te resta vitalidad. Colores de la suerte: rojo intenso y vino. Números clave: 02, 17, 50.

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

La carta de El Loco trae un aire de renovación total. Puede que surjan ideas locas, cambios inesperados o nuevas rutas que te saquen de la rutina. No temas equivocarte: tu espíritu aventurero sabrá guiarte. Es momento de confiar en el camino y en ti. Eso sí, mantén los pies en la tierra para no dispersarte. Colores de la suerte: fucsia y turquesa. Números clave: 08, 15, 29.

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

La carta de La Estrella te acompaña, guiándote hacia decisiones importantes en lo personal y profesional. Es un excelente día para firmar contratos, planear viajes o hacer inversiones. Si algo no ha fluido, hoy se aclara el panorama. Evita volver con personas o situaciones del pasado que ya mostraron su límite. Colores de la suerte: verde oliva y blanco. Números clave: 07, 14, 30.

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

La carta de El Juicio aparece para ayudarte a cerrar temas legales, familiares o emocionales. Es un día de claridad, donde entenderás mejor tu papel en una situación importante. Cuida tu cuerpo, especialmente la espalda o cervicales, y evita el exceso de trabajo. A veces parar también es avanzar. Colores de la suerte: gris claro y púrpura. Números clave: 21, 24, 79.

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

La carta de El Mago te invita a usar todos tus talentos para crear la realidad que deseas. Hoy tendrás el poder de manifestar, iniciar nuevos caminos o cerrar negociaciones. Pero ten cuidado con la dramatización: no todo es tan grave como parece. Mantente enfocado, piensa positivo y todo fluirá a tu favor. Colores de la suerte: celeste y dorado. Números clave: 11, 18, 30.