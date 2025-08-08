HOY

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Horóscopo

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, viernes 8 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

Mhoni Vidente revela sus predicciones astrológicas para el 8 de agosto, resaltando la importancia de la reflexión en decisiones.

Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el viernes 8 de agosto.
Revisa las predicciones astrológicas de Mhoni Vidente para el viernes 8 de agosto. | composición LR

La experta Mhoni Vidente comparte sus predicciones astrológicas para el 8 de agosto, destacando que es un momento ideal para reflexionar sobre las decisiones tomadas y hacer ajustes según sea necesario. Este es un día que favorece la comunicación sincera y la resolución de conflictos. La vidente subraya que, aunque el camino pueda parecer desafiante, las oportunidades en el amor, la salud y el trabajo estarán al alcance de quienes se mantengan enfocados y serenos.

El 8 de agosto se presenta como una fecha ideal para avanzar en proyectos pendientes, resolver malentendidos y establecer nuevas bases para el futuro. Mhoni Vidente ofrece sus recomendaciones astrológicas para cada signo, guiando a los nativos del zodiaco para canalizar las energías del día de manera positiva.

PUEDES VER: Kremlin lanza advertencia a Trump tras despliegue de submarinos cerca a Rusia: "En una guerra nuclear no hay vencedores"

lr.pe

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY viernes 8 de agosto

Aries (21 de marzo – 19 de abril)

Estarás rodeado de energía positiva que favorece el crecimiento personal y económico. Es momento de cerrar ciclos emocionales y avanzar hacia nuevas oportunidades. Números de la suerte: 09 y 17

Tauro (20 de abril – 20 de mayo)

Este día te trae estabilidad y buenos resultados, especialmente si eres capaz de tomar decisiones firmes y enfocadas. Números de la suerte: 06 y 21

Géminis (21 de mayo – 20 de junio)

Podrías recibir buenas noticias o algún ingreso inesperado. Aprovecha para planificar con sabiduría y evitar complicaciones emocionales. Números de la suerte: 00 y 18

Cáncer (21 de junio – 22 de julio)

Una jornada positiva para atraer prosperidad. Dedica tiempo a embellecer tu entorno o cuidar del hogar. Números de la suerte: 07 y 21

Leo (23 de julio – 22 de agosto)

La energía te favorece para destacar y brillar. Es ideal para avanzar en proyectos creativos o dar una imagen renovada. Números de la suerte: 04 y 27

PUEDES VER: Niño de 6 años queda gravemente herido tras ser atacado por pulpo gigante en acuario de Texas, EEUU: animal no lo soltaba

lr.pe

Virgo (23 de agosto – 22 de septiembre)

Momento propicio para cosechar frutos de tus esfuerzos. Mantente atento a desarrollar tus habilidades y fortalecer tu bienestar. Números de la suerte: 01 y 88

Libra (23 de septiembre – 22 de octubre)

Buena jornada para equilibrar finanzas y buscar estabilidad. Evita distracciones y mantén claridad en tus objetivos. Números de la suerte: 05 y 29

Escorpión (23 de octubre – 21 de noviembre)

Energía que te impulsa a tomar decisiones importantes y con impacto duradero. Sé valiente y actúa sin titubeos. Números de la suerte: 03 y 91

Sagitario (22 de noviembre – 21 de diciembre)

Aprovecha este día para avanzar con determinación hacia tus metas. Mantén una actitud optimista y plantea tus pasos con firmeza. Números de la suerte: 04 y 11

Capricornio (22 de diciembre – 19 de enero)

Una jornada ideal para consolidar planes y generar progreso. La disciplina te acompañará y te acercará al éxito. Números de la suerte: 02 y 11

Acuario (20 de enero – 18 de febrero)

El día favorece la apertura mental y conexiones significativas. Si te mantienes receptivo, podrías obtener información valiosa. Números de la suerte: 08 y 13

Piscis (19 de febrero – 20 de marzo)

Momento creativo y mágico para manifestar tus deseos. Visualiza lo que quieres y mantente enfocado con serenidad. Números de la suerte: 01 y 23

Notas relacionadas
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 7 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 7 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 6 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 6 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 5 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, martes 5 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

LEER MÁS
Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

Signo ascendente: ¿qué significa y cómo calcular el tuyo?

LEER MÁS
Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

Horóscopo: descubre todas las fechas de los signos zodiacales

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de agosto, según Jhan Sandoval

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 8 de agosto, según Jhan Sandoval

LEER MÁS

Ofertas

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar

CIRCO ATLANTIKA

CIRCO DE AGUA ATLANTIKA 2025: del 26 de Junio hasta el 31 de Agosto en la Explanada Costa 21 - San Miguel

PRECIO

S/ 39.00
Comprar

CIRCO DE LAS ESTRELLAS

CIRCO DE LAS ESTRELLAS 2025: del 17 Julio al 31 Agosto en el Parque de las Leyendas - San Miguel

PRECIO

S/ 17.90
Comprar

CIRCO MONTECARLO

CIRCO MONTECARLO 2025: del18 de Julio hasta el 24 Agosto en Circuito Militar - Jesús Maria

PRECIO

S/ 29.90
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

Aixa Vigil revela qué cambió en pleno partido para lograr remontada ante México por Copa Panamericana de Vóley: "Entramos ansiosas"

¿Dónde ver ‘Merlina 2’ online y en español con Jenna Ortega?

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Horóscopo

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 7 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, jueves 7 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

➤ Descubre tu HORÓSCOPO DE HOY: qué te deparan los astros este 7 de agosto, según Jhan Sandoval

Horóscopo de Mhoni Vidente para HOY, miércoles 6 de agosto: predicciones para cada signo zodiacal

Estados Unidos

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Hacía entrar a inmigrantes indocumentados a Estados Unidos, pero fue descubierto: ahora enfrenta hasta 10 años de cárcel

Mexicano conmueve tras recibir noticias sobre su 'green card': "Esperamos este momento por 3 años"

Política

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Eduardo Arana y ministros llegan a isla Santa Rosa en medio del anuncio que realizará Gustavo Petro desde Leticia

Gustavo Petro y su mensaje al Gobierno de Boluarte: "Hoy a las 10 a. m. en Leticia (..) Colombia no perderá su río Amazonas"

Fiscalía pide más de 22 años de prisión contra congresista José Luna Gálvez por el delito de organización criminal

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota