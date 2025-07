Latina cuenta que le cobraron más de $21.000 en EE. UU. por ir de emergencia al médico: "Es una exageración"

Una usuaria de TikTok llamada Giovis provocó controversia en redes sociales al compartir cuánto le había costado el acudir a emergencias en Estados Unidos debido a que su esposo se encontraba con un fuerte dolor en el abdomen. Si bien no es ningún secreto que la atención médica en el país liderado por Donald Trump tiene un alto costo económico, Giovis señaló que más de US$21.000 dólares por el diagnóstico de una gastritis severa le parecía demasiado. "La verdad es que es una exageración lo que cobran por todos los estudios que le hicieron", señaló al inicio de su video.

Según lo que narra, ella cuenta con un buen seguro de salud que “financia casi todo”, pero aun así se tiene que hacer responsable por la diferencia. Esta vez, el monto que tuvo que cubrir fue mínimo comparado con el total: US$459. Sin embargo, señala que no tiene claro qué es lo que tiene pagar, ya que las cartas que llegan a su casa hacen hincapié en que no son un recibo, sino más bien una explicación de los 'beneficios de miembro'.

En el video, Giovis señala que ella creía que lo que ella abonaba como copago en sus visitas al médico era lo único que ella debía. Sin embargo, las cartas que empezaron a llegar a su casa mostraban que el seguro estaba denegando varios montos significativos de al menos 10 visitas anteriores, no solamente de ella, sino que también de su esposo y su hija. Solo en una visita, el seguro no le negó nada.

Ella recalca que al recibir solamente los 'beneficios de miembro' al correo, no sabe si tiene que esperar a recibir un recibo o si ya tiene que pagar. “Arriba dice que esto no es un recibo, que es una explicación de tus beneficios de miembro, entonces no sé si tengo que esperar otra carta en donde me estén cobrando o si esto me dice que tengo que pagar los US$1407”, comentó.

Usuarios comparten sus experiencias con los seguros médicos en Estados Unidos

Al final de su video, ella pide ayuda a sus seguidores para que alguien le explique lo que tiene que hacer. No obstante, su situación ha generado diversos comentarios, ya que muchos consideran que de una cuenta de más de 21 mil dólares, pagar $459 no es algo muy complicado. "Te quejas y no pagaste nada", señaló uno de los comentarios.

Es importante recordar, sin embargo, que esa es solo una de las tantas cartas, con montos denegados por el seguro que le llegaron. Muchos otros se solidarizaron con la mujer y compartieron sus propias experiencias. "Mi bebé estuvo internada 15 días y el total fue de casi quinientos mil dólares", señaló uno de los perfiles. Otro comentario indicó el alto monto que le costó una intervención médica: "275 mil dólares por quitarme la vesícula".