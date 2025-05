Un camión volquete se estrella contra reconocido club de rock y causa corte de luz en Los Ángeles

Camión volquete sin conductor se estrella contra el club de rock Whiskey a Go Go en Los Ángeles. | StoryFul | Composición LR

El choque de un camión volquete contra el famoso club de rock de Los Ángeles, Whiskey a Go Go, de Estados Unidos, ocasionó que se generara un corte de energía en todo la localidad de Sunset Boulevard. Además, una persona quedó herida en su intento de escapar del impacto que ejerció el pesado vehículo.

De acuerdo a un informe elaborado por CBS, el camión, el cual aparentemente transportaba arena, se estrelló con varios autos y un poste de energía eléctrica, situación que además impidió que la banda Boy Hits Car no pueda realizar su presentación previamente establecida en el lugar de los hechos.

El impacto en Sunset Boulevard y la interrupción del servicio eléctrico

La magnitud del choque tuvo como premisa una incidencia directa en las instalaciones de eléctricas, dejando a una multiplicidad de comercios y de no comercios sin electricidad a lo largo del Sunset Strip. Equipos de emergencias y empleados de servicios públicos se dieron cita de mala manera para restituir la luz y la energía del área accidentada.

Jake Rohn, quien fue testigo del incidente, pudo grabar el camión volquete que estuvo parado justo frente al club mientras los trabajadores actuaban para volver a colocar todos los daños que había causado cuando dejó caer la carga. Este video, recogido y puesto en circulación por la agencia Storyful, también permite ver la magnitud del impacto y el esfuerzo puesto en marcha por los servicios de emergencia.

Banda de rock cancela concierto por el apagón

El club afectado, Whiskey a Go Go, es uno de los espacios musicales más emblemáticos de Los Ángeles, conocido por haber acogido en sus tablas presentaciones de leyendas del rock como The Doors y Guns N’ Roses.

La noche del accidente, la banda norteamericana Boy Hits Car tenía como propósito dar un show en el recinto, el cual debió ser cancelado a raíz del corte de la energía que derivó del accidente.

A través de sus redes sociales, el grupo expresó su decepción por la situación y confirmó que el concierto será reprogramado. “La seguridad es lo primero. Esperamos regresar pronto al escenario del Whiskey”, publicaron.