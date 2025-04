Steve Vai de Beat: "Los grandes músicos seguirán empujando los límites"

Beat es calificada como superbanda por la revista Rolling Stone. Adrian Belew, quien fue guitarrista de David Bowie, es el vocalista y convocó a Steve Vai en la pandemia. Su intención fue buscar “a los mejores del mundo” para tocar los temas de King Crimson. La producción compartió con La República las declaraciones de Vai por el concierto del 12 de mayo en el Anfiteatro de Campo de Marte.



¿Cómo defines la propuesta de Beat?

Esta banda es una especie de homenaje a la música que King Crimson creó en los años 80. Durante esa década, lanzaron tres álbumes: ‘Discipline’, ‘Beat’ y ‘Three of a Perfect Pair’. Esos discos se volvieron icónicos, casi como monumentos. No eran el rock progresivo clásico por el que la banda se había hecho famosa, pero tampoco eran el sonido comercial típico de los años 80. Eran piezas musicales muy accesibles, cargadas de información, que lograron una fuerte conexión con los fans. Yo mismo era fan en ese tiempo y escuchaba esa música… me fascinaba. Entonces, algo distinto.



¿Cómo mantener ese sonido con el paso de los años para ahora tocarlo como Beat?

Buena pregunta. Cada persona que agarra una guitarra y la enchufa en un amplificador va a sonar distinto. Los amplificadores también influyen. Hay muchas variables. A lo largo de mi carrera, siempre he sido fanático del tono rockero. Mis guitarras tienen mucha ganancia y delay. Eso me encanta, es mi sonido base. Por supuesto, experimento con otros tonos. Pero cuando llegó Beat, fue importante tratar de adaptar, en lo posible, el sonido que Robert Fripp construía en esa época. Fripp tenía una variedad inmensa de sonidos. Si ves su rig, probablemente es el más grande y complejo que haya existido: tenía montones de racks de sonidos sintetizados de guitarra. Era un pionero en eso. Hice lo mejor para honrar el tono… pero no puedo replicar cómo tocaba Fripp. Nadie puede. Las notas son las notas, y las aprendí, pero las toco a mi manera.



¿Qué opinas sobre la tecnología en la música? Algunos dicen que ya “no hay sentimiento”.

La música viene del alma. Y cuando ves a alguien tocando, eso está allí. Ya sea una canción original o un cover, esa es su forma de expresarse. La tecnología siempre ha estado evolucionando. La guitarra fue tecnología. Luego la eléctrica… Siempre ha sido así. Ahora, el internet da acceso a todo el mundo. Todos los artistas que amamos están ahí porque tienen algo especial. Lo que pasa es que antes no veías a los que no llegaban. Hoy, sí los ves. Parece que hay menos profundidad, pero es porque ves todo, incluso lo que antes estaba oculto. Aun así, los grandes músicos seguirán empujando los límites. Ser un virtuoso no significa necesariamente ser un artista efectivo. Eso viene de otro lugar. La técnica es un ejercicio intelectual. Crear una melodía que emocione no viene del intelecto.