Jorge Fossati, actual DT de la selección peruana, sacó campeón a Universitario en 2023 y cortó una terrible racha de una década sin títulos nacionales que tenía la 'U'. La mayoría de ese plantel podría repetir el plato en la Liga 1 Te Apuesto 2024 y ser bicampeones en el año de su centenario. Sin embargo, 3 futbolistas que acariciaron la gloria la campaña pasada perdieron la categoría con César Vallejo y Carlos A. Mannucci el último sábado 2 de noviembre.

En una definición de infarto en la fecha 17 del Torneo Clausura, los carlistas ganaban 2-1 a Alianza Atlético y se quedaban en la Liga 1, pero un gol de Renato Espinoza en los descuentos condenó a Luis Urruti y Alexander Succar, campeones con la 'U' en 2023, a la Liga 2. Otro de los exjugadores cremas que descendieron este año son José Bolívar y José Carvallo, futbolistas de César Vallejo.

Luis Urruti llegó a Universitario en 2020. Foto: Luis Jiménez/GLR

José Carvallo, Alexander Succar, Luis Urruti y José Bolívar descendieron a la Liga 2

José Carvallo ha sido el portero titular de Universitario en sus últimos dos títulos, en 2013 y 2023. Cuando terminó el partido ante Alianza Lima en Matute por la final de 2023, el portero anunció entre lágrimas que dejaba la 'U' para tomar otro rumbo. "Que la 'U' lo celebre, soy demasiado hincha. Me tocó perder en una final, me tocó fallar en una final. Fue muy difícil asimilarlo. Dios me dio esta oportunidad. Lo soñé siempre. A los 18 gané mi primer clásico y este va a ser mi último clásico también", dijo emocionado en esa ocasión.

En ese sentido, el arquero llegó a UCV como parte de un proyecto ambicioso que buscaba el título nacional, al igual que José Bolívar. No obstante, tras la caída ante Atlético Grau, su equipo no pudo mantener la categoría.

Lo mismo le pasó a Alexander Succar y Luis Urruti con Mannucci. Ambos delanteros salieron campeones con el conjunto crema en 2023, incluso el uruguayo fue uno de los goleadores. Pero el destino les jugó una mala pasada y descendieron con los trujillanos luego de empatar 2-2 en Mansiche ante Alianza Atlético.

¿Qué equipos descendieron en la Liga 1 2024?

Unión Comercio, Carlos Mannucci y César Vallejo son los equipos que perdieron la categoría esta temporada. UTC se salvó tras empatar de forma agónica 1-1 ante Sport Huancayo con gol de Koichi Aparicio.