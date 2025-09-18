Hace unas horas se confirmó que el mítico León de Huánuco, club por el que alguna vez pasaron grandes figuras del fútbol peruano, quedó fuera de la Copa Perú sin disputar un solo minuto debido a la falta de entrega de documentación. A pesar de que la dirigencia huanuqueña aseguró que finalmente lograron presentar la carta de no adeudo que les exigían y, con ello, anunciaron con entusiasmo que estaban habilitados para jugar este sábado 20 de septiembre ante Real Huarcos en Cañete, quedando pendiente la reprogramación del partido de ida que había sido suspendido.

No obstante, poco después, la Comisión de Justicia de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado resolvió el reclamo presentado por Real Huarcos y oficializó que León de Huánuco quedaba descalificado de la Copa Perú 2025, al no cumplir con los requisitos establecidos para participar en la Etapa Nacional.

Comunicado de la Comisión de Justicia de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado

En el comunicado la entidad resolvió lo siguiente:

DECLARAR: FUNDADO el recurso de RECLAMO presentado por el club REAL HUARCOS FUTBOL CLUB, contra el CSD LEÓN DE HUÁNUCO; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.

el recurso de RECLAMO presentado por el club REAL HUARCOS FUTBOL CLUB, contra el CSD LEÓN DE HUÁNUCO; por los fundamentos expuestos en la presente resolución. IMPONER al CSD LEÓN DE HUÁNUCO la SANCIÓN disciplinaria de DESCALIFICACIÓN del Torneo de Copa Perú 2025 – Etapa Nacional; de conformidad con el artículo 13° literal g), concordante con el artículo 29° del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol; por consiguiente, corresponde a los miembros de la LINAFA, efectuar la exclusión del club sancionado del presente torneo de Copa Perú 2025.

del Torneo de Copa Perú 2025 – Etapa Nacional; de conformidad con el artículo 13° literal g), concordante con el artículo 29° del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol; por consiguiente, corresponde a los miembros de la LINAFA, efectuar la exclusión del club sancionado del presente torneo de Copa Perú 2025. ESTABLECER en mérito al artículo 112° del Reglamento Único de Justicia, que la presente resolución es materia impugnable, a través del recurso de apelación, establecido en la norma de justicia disciplinaria.

en mérito al artículo 112° del Reglamento Único de Justicia, que la presente resolución es materia impugnable, a través del recurso de apelación, establecido en la norma de justicia disciplinaria. NOTIFÍQUESE a la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol; a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado; y los clubes involucrados, para el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución.

Comunicado de la Comisión de Justicia

León de Huánuco responde a la medida

A pesar de esta medida, el club también emitió un comunicado en el que resaltó que disputarán su próximo partido.

"El Club Social Deportivo León de Huánuco comunica a toda su Afición a conservar la calma, estamos trabajando en la apelación y este domingo jugamos si o si en cañete y vamos por los tres puntos", se lee en el comunicado.