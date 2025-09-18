HOYSuscripcion LR Focus

Registrate en nuestro boletin

La MañaneraSin GuionDel Hecho al DichoArde Troya
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami
Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     Fuerte terremoto sacude Rusia y activa alerta de tsunami     
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?
Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     Alianza vs U. de Chile EN VIVO HOY: ¿qué canal transmitirá el partido?     
Fútbol Peruano

El histórico equipo peruano que casi fue campeón nacional y acaba de ser eliminado de la Copa Perú sin jugar

A pesar de asegurar que presentarían la carta de no adeudo y de manifestar su disposición para jugar contra Real Huarcos, la Comisión de Justicia confirmó su eliminación del torneo.

León de Huánuco quedo eliminado de la Copa Perú. Foto: León de Huánuco
León de Huánuco quedo eliminado de la Copa Perú. Foto: León de Huánuco

Hace unas horas se confirmó que el mítico León de Huánuco, club por el que alguna vez pasaron grandes figuras del fútbol peruano, quedó fuera de la Copa Perú sin disputar un solo minuto debido a la falta de entrega de documentación. A pesar de que la dirigencia huanuqueña aseguró que finalmente lograron presentar la carta de no adeudo que les exigían y, con ello, anunciaron con entusiasmo que estaban habilitados para jugar este sábado 20 de septiembre ante Real Huarcos en Cañete, quedando pendiente la reprogramación del partido de ida que había sido suspendido.

No obstante, poco después, la Comisión de Justicia de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado resolvió el reclamo presentado por Real Huarcos y oficializó que León de Huánuco quedaba descalificado de la Copa Perú 2025, al no cumplir con los requisitos establecidos para participar en la Etapa Nacional.

PUEDES VER: Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

lr.pe

Comunicado de la Comisión de Justicia de la Liga Nacional de Fútbol Aficionado

En el comunicado la entidad resolvió lo siguiente:

  • DECLARAR: FUNDADO el recurso de RECLAMO presentado por el club REAL HUARCOS FUTBOL CLUB, contra el CSD LEÓN DE HUÁNUCO; por los fundamentos expuestos en la presente resolución.
  • IMPONER al CSD LEÓN DE HUÁNUCO la SANCIÓN disciplinaria de DESCALIFICACIÓN del Torneo de Copa Perú 2025 – Etapa Nacional; de conformidad con el artículo 13° literal g), concordante con el artículo 29° del Reglamento Único de Justicia de la Federación Peruana de Fútbol; por consiguiente, corresponde a los miembros de la LINAFA, efectuar la exclusión del club sancionado del presente torneo de Copa Perú 2025.
  • ESTABLECER en mérito al artículo 112° del Reglamento Único de Justicia, que la presente resolución es materia impugnable, a través del recurso de apelación, establecido en la norma de justicia disciplinaria.
  • NOTIFÍQUESE a la Federación Deportiva Nacional Peruana de Fútbol; a la Liga Nacional de Fútbol Aficionado; y los clubes involucrados, para el cumplimiento de lo resuelto en la presente resolución.
Comunicado de la Comisión de Justicia

Comunicado de la Comisión de Justicia

PUEDES VER: ¿Cuándo juegan Universitario y Cusco FC el partidazo clave por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025?

lr.pe

León de Huánuco responde a la medida

A pesar de esta medida, el club también emitió un comunicado en el que resaltó que disputarán su próximo partido.

"El Club Social Deportivo León de Huánuco comunica a toda su Afición a conservar la calma, estamos trabajando en la apelación y este domingo jugamos si o si en cañete y vamos por los tres puntos", se lee en el comunicado.

larepublica.pe
Notas relacionadas
León de Huánuco jugó con 7 futbolistas en Copa Perú y fue eliminado a los 28 segundos: ¿qué pasó?

León de Huánuco jugó con 7 futbolistas en Copa Perú y fue eliminado a los 28 segundos: ¿qué pasó?

LEER MÁS
¿Qué pasó con León de Huánuco, el club que fue al TAS como Alianza, pero sí descendió?

¿Qué pasó con León de Huánuco, el club que fue al TAS como Alianza, pero sí descendió?

LEER MÁS
Capturan en Larcomar a ex presidente del Club Deportivo León de Huánuco acusado por delito de violación

Capturan en Larcomar a ex presidente del Club Deportivo León de Huánuco acusado por delito de violación

LEER MÁS
Lo más visto
Lo último
Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Torneo Clausura con Cusco FC: "Estoy esperando que hagas 30 goles"

Henry Quinteros le pide a Facundo Callejo ser campeón del Torneo Clausura con Cusco FC: "Estoy esperando que hagas 30 goles"

LEER MÁS
Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

Jesús Castillo se pronuncia tras ser 'borrado' por Néstor Gorosito en Alianza Lima: "Son decisiones del profesor"

LEER MÁS
Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

Yoshimar Yotún perdió los papeles tras empate de Sporting Cristal: fue a buscar a rival y lo tuvieron que controlar entre 3

LEER MÁS
¿Cuándo juegan Universitario y Cusco FC el partidazo clave por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025?

¿Cuándo juegan Universitario y Cusco FC el partidazo clave por el Torneo Clausura de la Liga 1 2025?

LEER MÁS
Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

LEER MÁS
Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

Paolo Hurtado contó su verdad de la pelea con Jefferson Farfán en Alianza Lima: "Esa persona me faltó el respeto"

LEER MÁS

Ofertas

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

Cineplanet

CINEPLANET: 2 entradas 2D + 2 bebidas grandes + Pop corn gigante. Lunes a Domingo

PRECIO

S/ 52.90
Comprar
CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

Cinemark

CINEMARK: 2 Entradas + 2 gaseosas + cancha mediana o grande según elijas (validación ONLINE o física)

PRECIO

S/ 40.90
Comprar
CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

Cinemark

CINEMARK: Entrada 2D - opción a combo (Validación ONLINE o mostrando tu celular)

PRECIO

S/ 10.90
Comprar
RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

Rally Kart

RALLY KART: Jockey Plaza, Open Plaza La Marina, Mall Plaza Comas y demás de Lun a Dom y feriados

PRECIO

S/ 19.50
Comprar

Lo Más Reciente

Últimas noticias

UNMSM ofrecerá gratis 1.000 panes con chicharrón este viernes 19 de septiembre en su desayuno especial: ¿desde qué hora?

Barcelona vs Newcastle United HOY EN VIVO: minuto a minuto del partido por Champions League

Argentina contra Colombia EN VIVO por la fecha 2 del Sudamericano de Vóley sub-17: La 'Albiceleste' ganan en el tercer set

Fútbol Peruano

Tabla de posiciones Liga 1 Perú 2025: Cusco FC es el nuevo líder en la fecha 9 del Torneo Clausura

Henry Quinteros niega que la ausencia de Jhoao Velásquez en Alianza Lima se deba a una indisciplina: "Tiene un problema"

Franco Velazco no asegura la continuidad de Jorge Fossati al mando de Universitario: Hay que esperar los resultados

Estados Unidos

El 11S el atentado terrorista con más víctimas de la historia: alrededor de 3.000 afectados y cuestionó la seguridad global

Estos son los 5 mejores destinos del mundo para hacer trekking: están en Estados Unidos, España y Perú

Niños inmigrantes denuncian abusos que sufren en centros de detención en EEUU: “Nos tratan como si no fuéramos seres humanos”

Política

Rafael López Aliaga pidió a España reconquistar Latinoamérica: "Un rojo comunista quita libertad a la gente"

Jueces responden amenazas de Santiváñez ante inaplicación de Ley de Amnistía: "Atenta contra la división de poderes"

Sada Goray acusa a fiscales de “dañar” su reputación y les exige US$1 millón

© TODOS LOS DERECHOS RESERVADOS - 2025

Siguiente nota