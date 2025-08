Este martes 5 de agosto, Universitario derrotó 2-0 a Alianza Universidad en Huánuco y sigue invicto en el Torneo Clausura 2025. José el 'Tunche' Rivera y Jairo Vélez fueron los encargados del triunfo, resultado que ubicó al cuadro crema en el segundo lugar con 10 puntos. Uno de los jugadores que hizo su regreso oficial en la 'U' fue Williams Riveros, quien arrancó en el once inicial y jugó todo el cotejo. El central paraguayo estuvo ausente 25 días tras ser operado del apendicitis.

En entrevista con L1 MAX a ras de cancha, minutos después de concretarse la victoria merengue, Riveros se mostró contento por volver a jugar y aseguró que todo este tiempo ausente fue de mucha angustia. Asimismo, agradeció a todos los que formaron parte de su recuperación.

Williams Riveros habló tras triunfo de Universitario

"Muy contento por volver, por la victoria y contento por el grupo. Fueron 25 días de mucha ansiedad. También hay que agradecer a los que están afuera y no se ven todos los días, a los doctores que estuvieron conmigo para que me recupere lo antes posible. Fueron 25 días y gracias a Dios no se notó", declaró.

Riveros contó que para la anterior fecha ante el equipo de Ángel Comizzo en el Monumental ya se encontraba apto; sin embargo, se decidió que no jugara poer un tema de precaución.

"No sé si tengo la recuperación rápida, es la primera vez que me pasa algo así, entonces apuntábamos regresar ante Atlético Grau. Para serte sincero, para el duelo ante Grau ya estaba bien, pero por precaución y porque el profesor lo quiso así, decidimos volver ahora. (...) Vamos partido a partido, se viene Sport Boys y pensaremos en ellos", agregó.

Williams Riveros extendió su contrato con Universitario tras lesión

Luego de concerse que sería operado, el club crema decidió extender el vínculo con el paraguay hasta el año 2027.