Jean Ferrari está en el ojo del mundo deportivo nacional. Luego de 4 exitosos años, decidió dejar el cargo de administrador de Universitario tras levantar el título del Torneo Apertura de la Liga 1 2025. En un sentido mensaje, el también abogado recordó todos los objetivos logrados en la 'U' y deseó que la institución crema siga por el buen camino. Un día después, la Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria (SUNAT) optó por aceptar su renuncia y convocar a un nuevo proceso.

"El proceso de selección del nuevo administrador provisional será convocado próximamente por el órgano responsable y se llevará a cabo con transparencia, idoneidad y estricto apego al marco legal vigente", escribieron en su comunicado. En medio de este panorama, algunos hinchas de Universitario y fanáticos del deporte se preguntan por qué Sunat es la encargada de elegir al nuevo administrador de Universitario.

¿Por que Sunat elige al nuevo administrador de Universitario?

La razón principal recae en la Ley N°31279, la cual se encuentra publicada en diario El Peruano. Concretamente, interesa centrarnos en el artículo 4 de esta normativa. En ella, se estipula que la Sunat es la encargada de "ejercer de manera provisional la presidencia de la junta de acreedores de los clubes concursados únicamente para fines administrativos y correspondencia".

Asimismo, este organismo tiene como labor definir a la persona que se hará cargo de los quehaceres administrativos del equipo. "Así como designar a la persona natural o jurídica que se encargue de ejercer el cargo de administrador provisional de los clubes concursados con plenas atribuciones y facultades de representación legal", indican.

¿Por qué renunció Jean Ferrari a Universitario?

En una reciente entrevista para el programa 'Fútbol como cancha', de RPP Noticias, Jean Ferrari señaló que no sintió respaldo por parte de la Sunat. En suma, expresó su incomodidad por la falta de consideración a su labor en el equipo crema.

"Hemos pagado, aproximadamente, 72 millones a Sunat. Eso nunca había pasado en el club. Por ello, me sigue sorprendiendo la falta de consideración por parte de la entidad. No hemos generado deuda y hemos pagado", comentó.

"No puedo dar un tipo de opinión sobre llegar a la FPF porque estoy en una etapa de evaluación. He sentido falta de respaldo por parte de la superintendencia de la Sunat, y eso repercute en mi tranquilidad. Hice que el hincha vuelva a creer. Me llena de orgullo ver en las calles a los hinchas con la indumentaria 'crema', pero no siento el apoyo de la entidad nacional", sentenció.