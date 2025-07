Alianza Lima no pudo levantar el Torneo Apertura de la Liga 1 2025. El conjunto blanquiazul empató 0-0 en Cajabamba ante UTC y no le alcanzó para impedir la consagración de Universitario en esta primera mitad de temporada. Días después, Franco Navarro, actual director deportivo del equipo íntimo, brindó una conferencia de prensa para realizar un balance de la campaña hasta el momento. En sus declaraciones, no se guardó nada y aseguró que Alianza celebrará a fin de año.

Navarro habló de todo un poco. En principio, resaltó el buen trabajo de Néstor Gorosito con el plantel tanto a nivel internacional como local, pese a no conseguir los objetivos principales. Asimismo, se mostró confiado en que los íntimos levantarán el título en diciembre.

Navarro deja fuerte mensaje tras título de Universitario

El director deportivo destacó el trabajo conjunto de todas las áreas para sacar todos los partidos adelante. Por ello, no tiene duda alguna de que le darán una gran felicidad a la hinchada victoria al final del 2025.

"A todos nosotros ya nos tocará celebrar en diciembre. Lo digo por el trabajo, el profesionalismo y la entrega. No tengo ninguna duda de que este equipo a fin de año va a estar dando la vuelta", dijo en conferencia de prensa.

¿Cuándo es el próximo partido de Alianza Lima?

El cotejo entre Alianza Lima y Gremio de Brasilya tiene fechas definidas. El partido de ida se disputará en el estadio Alejandro Villanueva el miércoles 16 de julio a las 7:30 pm , mientras que la vuelta se jugará el miércoles 23 en Arena Do Gremio en la ciudad de Porto Alegre.