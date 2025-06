Hace unos días, Anderson Santamaría fue oficializado como nuevo refuerzo de Universitario de Deportes por los próximos 3 años. El defensor de 33 años había quedado como agente libre tras su paso por la Liga MX y regresará al fútbol peruano después de siete años. El último miércoles 4 de junio, Jorge Fossati se refirió a este nuevo refuerzo y contó que, pese a que no lo solicitó, dio la aprobación para que se una al plantel.

Recibe noticias de EE.UU en el canal de Whatsapp

En una entrevista para GOLPERU desde Campomar, el extécnico de la selección peruana aseguró que Santamaría es un buen fichaje debido a la polifuncionalidad que tiene dentro del campo de juego, algo que vendrá bien al equipo.

Jorge Fossati se refirió al fichaje de Anderson Santamaría a Universitario

"Me fue consultada la posibilidad, no es que yo lo pedí. No tenía ni idea de la situación de Anderson. Como no tengo ni idea de un millón de jugadores. Las autoridades de Universitario me hablaron de él, me preguntaron qué pensaba, porque aparte que no solo lo conozco porque es un peruano conocido, sino porque lo tuve en la selección", indicó.

"Di el sí y considero que es un muy buen refuerzo por su polifuncionalidad. No viene, y es lo bueno, porque estemos necesitando a uno en una posición que no tenemos a nadie, o que tenemos a alguien que está más o menos en rendimiento y es la única opción", acotó.

¿En qué equipos ha jugado Anderson Santamaría?