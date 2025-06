La situación de Jean Ferrari en Universitario podría cambiar en los próximos meses. Tras confirmarse la intención de la FPF, ente presidido por Agustín Lozano, para poder contar con el administrador crema, su futuro en la 'U' ha comenzado a ser bastante comentado. Uno de los que se pronunció sobre el tema es Franco Velazco Imparato, abogado del elenco estudiantil y uno de los que suena para poder sustituirlo.

Vía redes sociales, Velazco confirmó que que Jean Ferrari tiene varias propuestas, no solo en el plano deportivo, sino también en la política. Sin embargo, precisó que en estos momentos la prioridad que tiene es Universitario, por lo que a partir de julio recién evaluará una decisión.

Asesor legal de Universitario se refirió al futuro de Jean Ferrari

"Luego de ver y leer de todo sobre una eventual renuncia de Jean, puedo confirmar que, efectivamente tiene varias propuestas de proyectos políticos y deportivos, una del extranjero, pero su prioridad hoy es la 'U', octavos y el Torneo Apertura", escribió en su cuenta oficial de X.

El letrado negó que la salida de Ferrari se de pronto. "A partir de julio, cerca de cumplir 4 años en el cargo, tendrá que evaluar lo que viene para él y su familia. Así que, no hay nada de 'días y horas contadas', 'exigencias de SUNAT', 'renuncias inmediatas', etc", finalizó.

¿Qué dijo Agustín Lozano sobre una posible llegada de Jean Ferrari a la FPF?

En una entrevista para el programa 'Fútbol Como Cancha', el presidente de la FPF confirmó que ha conversado en varias oportunidades con Ferrari, pero que en la actualidad no hay nada concreto.

"En este momento no hay nada determinado sobre Jean Ferrari en la Federación de Peruana de Fútbol. He conversado con Jean más de una vez. Pero, decir que tiene un vínculo con la Federación, no hay nada determinante", declaró.