Jean Ferrari ha encendido las alarmas en Universitario. En los últimos días, el administrador merengue ha sido vinculado con la FPF para asumir un importante cargo. El encargado de adelantar esta noticia fue el comentarista Diego Rebagliati. En el programa 'Al Ángulo', señaló que es muy probable que, a partir de julio, Ferrari se desempeñe como director deportivo de la selección peruana de fútbol.

Evidentemente, esta sería una salida dolorosa para la hinchada crema, puesto que alzaron un bicampeonato con Ferrari a la cabeza. Justamente, un hincha se encontró en las calles de Lima con el también abogado, le pidió que se quede en Universitario y él tuvo una curiosa reacción.

Hincha encontró a Jean Ferrari y le pidió que se quede en Universitario

Un fanático de Universitario tuvo un ameno encuentro con Jean Ferrari. Al término, sacó su celular y le pidió que no se vaya de Universitario. "Dile que no te vas a ir, dile a la gente que no te vas", le comentó.

Sin embargo, Ferrari solo optó por guiñar el ojo, despedir y marcharse del lugar esbozando una sonrisa. Mientras tanto, su futuro en el cuadro de Ate sigue siendo una incógnita, puesto que los rumores apuntan que podría irse en los próximos meses.

¿Qué se sabe sobre la salida de Jean Ferrari de Universitario?

Diego Rebagliati informó en el programa 'Al Ángulo' que el administrador del equipo estudiantil estaría viviendo sus últimos días en el club. El comunicador reafirmó la información que había proporcionado anteriormente, donde mencionaba que el directivo asumiría un cargo en el máximo ente del fútbol nacional.

"Tengo la información de que estamos en los últimos días de Jean Ferrari como administrador de la 'U', sino son las últimas horas. Cuando me llegó esa información y lo junto con las declaraciones de Jorge Fossati es imposible no pensar que las dos cosas puedan estar relacionadas", mencionó.

Luego, precisó que esta salida sería porque Ferrari llegaría a la Federación. "Es por un cargo en la FPF. Lo de llegar a la Federación no es un secreto a voces, lo dije la semana pasada y nadie me salió a desmentir. Para mí, si se va Jean Ferrari de Universitario, no tengo idea de quién podría llegar a la ‘U’. Es más, ni siquiera sé de dónde podrían elegir. Espero que no vuelva Gremco, los Leguía ni nada por el estilo", añadió.