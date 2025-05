Christian Cueva es el nombre del momento. Esta vez, el volante ha dado qué hablar en el ámbito deportivo, ya que fue protagonista del empate de Cienciano ante Atlético Mineiro y su histórica clasificación a los octavos de la Copa Sudamericana 2025. A pesar de su buen momento, Óscar Ibáñez decidió no convocarlo a la selección peruana para los próximos partidos ante Colombia y Ecuador. Su decisión ha sido criticada por varios periodistas. Uno de los que se pronunció fue Mr. Peet.

Peter Arévalo expresó su indignación por no citar a Christian Cueva a la Bicolor. Bajo su punto de vista, 'Aladino' debió ser parte de los 25 jugadores llamados por el gran momento que atraviesa en Cienciano. "Nos estamos dando un lujo innecesario", acotó.

Mr. Peet critica a Óscar Ibáñez por no convocar a Christian Cueva

En la última edición del programa 'Madrugol', Mr. Peet mencionó que la selección peruana pierde mucho al no citar a la mejor Christian Cueva de los últimos tres años. Asimismo, considera que se le debió brindar una oportunidad por todo lo que ha logrado en la Blanquirroja.

"No están convocando al mejor Cueva de los últimos 3 años. Teníamos que haberle dado el margen, el crédito que este señor se merece. Por haber jugado un Mundial, por haber sido parte de la clasificación al Mundial, por haber sido parte de una final de Copa América. Y por haber puesto de su parte para llegar a este estado. Y no se le dio la oportunidad", acotó.

"Óscar, hermano, si te dijeron que iban a jod**, hubieras agarrado al jefe de prensa, lo parabas en la puerta y a cada uno de los reporteros se le explicaba cómo eran las cosas y el que no (entendía) chau. Así se trabaja. No hay que quedar bien con todo el mundo. En la vida no hay necesidad de quedar bien con todo el mundo. Nos estamos dando un lujo innecesario en no convocar al mejor Cueva de los últimos tres años", agregó.

Lista de convocados de Óscar Ibáñez a la selección peruana

En total, Óscar Ibáñez llamó a un total de 25 jugadores. Entre las ausencias, destacan la de Christian Cueva y Álex Valera.