A través de un comunicado en sus redes sociales, la Liga 1 confirmó que los partidos de Alianza Lima y de Universitario, frente a Comerciantes Unidos y Atlético Grau, respectivamente, se jugarán después de la participación de la selección peruana en las Eliminatorias 2026. Este pronunciamiento surge luego de diversos rumores, que señalaban que ambos equipos, líderes del Torneo Apertura 2025, iban a disputar dichos encuentros en el parate del campeonato, lo que significaba que no iban a poder contar con sus convocados a la Bicolor.

Otro de los equipos que tampoco disputará su encuentro pendiente en la fecha FIFA es Melgar, que también podrá jugar con sus llamados por Óscar Ibáñez frente a Juan Pablo II. Según indicó la organización del torneo local, esta medida se realizó porque la ‘U’ y Alianza jugarán en el Mansiche y no querían programar a los dos equipos con pocos días de diferencia.

Liga 1 confirma cuándo se jugarán los partidos pendientes de Universitario y Alianza Lima

La organización de la Liga 1 publicó un comunicado en sus redes sociales donde informó sobre la reprogramación de los partidos pendientes de Universitario y Alianza Lima. Ambos equipos, líderes del Apertura, deberán visitar a Comerciantes Unidos y Atlético Grau, respectivamente, después de la fecha doble por Eliminatorias 2026, por lo que ambos podrán contar con sus convocados a la selección peruana.

“Los partidos de Atlético Grau vs Universitario, Juan Pablo II vs FBC Melgar y Comerciantes Unidos vs Alianza Lima, que fueron suspendidos por casos fortuitos o de fuerza mayor, serán reprogramados una vez culminada la Fecha FIFA de junio 2025”, inicia el pronunciamiento.

“Los clubes Alianza Lima, FBC Melgar y Universitario portan jugadores a la Selección Mayor, por lo que estos deben estar a disposición del comando técnico nacional para afrontar las fechas 15 y 16 de las Eliminatorias para la Copa Mundial de la FIFA 2026. La programación de tales compromisos en este periodo FIFA significaría una afectación directa para dichos clubes, lo que podría generar un impacto negativo en la integridad deportiva y la imparcialidad que debe preservar la Liga de Fútbol Profesional en las competencias que organiza”, agrega.

“Por otro lado, los clubes Atlético Grau y Comerciantes Unidos han solicitado que sus partidos pendientes se jueguen en su estadio alterno, Mansiche de Trujillo, acogiéndose al artículo 68 del Reglamento de la Liga1 2025, al ser considerados de alto riesgo. Con el objetivo de garantizar la seguridad de los aficionados y brindar todas las condiciones adecuadas para vivir una verdadera fiesta del fútbol en Trujillo, la LFP ha decidido no programar en una misma fecha a dos equipos de alta convocatoria en esa ciudad”, prosigue.

“En ese sentido, los partidos mencionados serán reprogramados en fechas distintas, siguiendo un criterio uniforme, buscando la menor afectación para los equipos que participan en esta competencia. La LFP se compromete a continuar trabajando en el fortalecimiento de la Liga1, valorando tanto la competencia nacional como la proyección internacional del fútbol peruano”, culmina el comunicado.

¿Cuándo se jugarán los partidos pendientes de Universitario y Alianza Lima?

Tal como informa la Liga 1 en su publicación, Alianza Lima deberá visitar a Comerciantes Unidos el miércoles 18 de junio de 2025 a las 7.00 p. m. en el Estadio Mansiche de Trujillo. Por su parte, Universitario hará lo propio frente a Atlético Grau el miércoles 25 de junio de 2025 a las 7.00 p. m. en el mismo recinto. Finalmente, Melgar enfrentará a Juan Pablo II el miércoles 2 de julio de 2025 a las 3.00 p. m. en el complejo deportivo del cuadro chiclayano.